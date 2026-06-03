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Megszakítottság

A szívhang meghallgattatása nem más, mint az emberi méltóság és az élethez való jog elismerése, annak tudatosítása.

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Baranyai Gábor
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hegedűs zsoltfideszmagzat 2026. 06. 03. 5:56
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Amennyiben ön valóban keresztény, és nem csak ezt mondja, akkor pontosan tudja, hogy a konzervatív filozófia alapköve az emberi élet védelme annak legkorábbi szakaszától. Orvosként azzal is tisztában van, hogy a magzat nem az anya testének része, hanem egy egyedi, saját genetikai kóddal és a hatodik héttől dobogó szívvel rendelkező emberi lény, és mint ilyen, jogokkal is rendelkezik. A szívhang meghallgattatása tehát nem más, mint az emberi méltóság és az élethez való jog elismerése, annak tudatosítása.

Sőt, továbbmegyek, a gyermekvállalás nem csupán magánügy, hanem a társadalom jövőjét meghatározó kérdés. 

Főleg egy olyan országban, ahol évről évre kevesebb gyermek születik ott, ahol az idősek egyre nagyobb része nem számíthat segítő kezekre, mert sokak vagy nem fogantak meg, vagy egyszerűen még az anyaméhben meg­gyilkolták őket. Több mint nyolcmillió lélek az elmúlt hetven évben! Több mint nyolcmillió fajta egyedi genetikai csoda került a lefolyóba, visszájára fordítva Isten legnagyobb csodáját, a teremtést, amelynek halandóként a részesei lehetünk.

A magzatot védtelen entitásként nemcsak nekem, nekünk, önnek, hanem az olyan evilági társadalmi absztrakcióknak is, mint az állam és a jog is oltalmaznia kell. Jól tudja, eleget hallotta most már a parlamentben is, hogy az élet- és a magzatvédelem területén nincs DE, nincs kimagyarázás, nincs langyos álláspont, nem lehet képmutatás. Kérem, ne legyen farizeus!

 

               
       
       
       

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