Így lett Baka András a Tisza Párt (ideiglenes) bábállamfő-jelöltje

Politikus ki lett zárva

Magyar Péter a pártpolitikában jártas jelölteket már korábban kizárta, és bár ott Forsthoffer Ágnessel példálózott, aki szerinte kitűnő köztársasági elnök lenne, valószínűleg inkább Bárándy Péterre és Hadházy Ákosra gondolhatott. Hiszen bármilyen hihetetlen is.

a Medgyessy-kormány egykori igazságügyi minisztere és az egykori LMP-s, majd független országgyűlési képviselő is komoly jelöltként merült fel az internetes nyilvánosságban.

Csak ideiglenes lesz a mostani jelölt is

A miniszterelnök azonban több kockázatot nem akart vállalni, és több kommunikációs hibát sem szeretett volna véteni, miután emlékezetes módon már az elnökjelölési folyamat legelején látványosan befürdött Polgár Judit jelölésével. Azóta azonban az is kiderült, hogy Romsics Ignác sem vállalta a felkérést.

Azzal viszont, hogy a Tisza-frakció egyedül döntött a köztársasági elnök személyéről egyből Magyar Péter bábjává vált Baka András, akinek ráadásul a mandátuma is ideiglenes. Legalábbis Magyar Péter következetesen lebegteti, hogy szívesen bevezetne közvetlen elnökválasztást is. A most megválasztandó jelölt elvileg csak addig kap mandátumot, de az is lehet, hogy kitölti az ötéves mandátumát.

Magyar Péter azt is előre leszögezte, hogy szerinte bárkit is választanak meg, jobb elnök lesz, mint az elmúlt 16 év államfői.

Az ellenzék nem akar és nem tud jelölni

A Fidesz és a KDNP nem vesz részt a jelölés folyamatában. Szerintük nincs szükség új elnök választására, hiszen Sulyok Tamást illegitim módon távolították el, így nincs üresedés a posztján. A Mi Hazánk jelöltje Tóth Máté energiajogász, azonban mivel csak 6 képviselőjük van a parlamentben, hivatalosan nem tudnak jelölni.