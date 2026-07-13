Megszavazták az alaptörvény módosítását

Lefejezik az ellenzéket

Az alaptörvény-módosítás tartalmazza, hogy 12 évben maximalizálják egy személy számára az országgyűlési képviselői mandátum hosszát. A miniszterelnök tudatta, hogy a rövid társadalmi egyeztetés alapján a képviselői mandátumkorlát a mostani Országgyűlést nem érinti, de a jövőbeni választásokon már alkalmazandó lesz. Ám a módosítás így is egyértelműen az ellenzék lefejezését célozza, mivel a Tisza Párt frakciójából senkit, míg a Fidesz–KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselőcsoportjainak a felét érinti.

A Fidesz–KDNP frakciószövetség parlamenti bojkottot hirdetett az alaptörvény 17. módosítása ellen,

ezért sem a javaslat részletes vitáján, sem a szavazáson nem vettek részt a politikusaik.

Az alaptörvény-módosítás elfogadása előtt Gulyás Gergely a parlamentben tartott sajtótájékoztatót, amelyen példátlan határátlépésnek nevezte a tervezetet.

Mostantól egy olyan politikai verseny van Magyarországon, ahol az ellenzéki pártfrakciók mindegyikének a fele ki van zárva a demokratikus politikai versenyből

– utalt Gulyás a 12 éves képviselői mandátumkorlátra.

Kitért arra is, hogy Sulyok Tamás nem adta okát arra, hogy ne tudna vele együttműködni a kormány. A frakcióvezető tudatta, hogy

a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat a következő választáson a közjogi korlátok miatt, ezért lemond a frakcióvezetésről.

Majd azt kérte, hogy olyan képviselőt válasszanak meg a frakció élére, akinek 2030 után is lehetősége van indulni a választásokon.