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Megszavazták az alaptörvény módosítását

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Megszavazták az alaptörvény módosítását

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A Tisza Párt képviselőinek a szavazatával elfogadták az alaptörvény 17. módosítását, amivel megszűnik Sulyok Tamás államfői megbízatása. Emellett a javaslat 12 évben korlátozza, hogy egy személy mennyi ideig lehet országgyűlési képviselő, amivel a tiszás többség lefejezi az ellenzéki frakciókat. A szavazáson a Fidesz–KDNP képviselői tiltakozásuk jeléül nem vettek részt.

Máté Patrik
2026. 07. 13. 18:19
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Lefejezik az ellenzéket

Az alaptörvény-módosítás tartalmazza, hogy 12 évben maximalizálják egy személy számára az országgyűlési képviselői mandátum hosszát. A miniszterelnök tudatta, hogy a rövid társadalmi egyeztetés alapján a képviselői mandátumkorlát a mostani Országgyűlést nem érinti, de a jövőbeni választásokon már alkalmazandó lesz. Ám a módosítás így is egyértelműen az ellenzék lefejezését célozza, mivel a Tisza Párt frakciójából senkit, míg a Fidesz–KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselőcsoportjainak a felét érinti.

A Fidesz–KDNP frakciószövetség parlamenti bojkottot hirdetett az alaptörvény 17. módosítása ellen, 

ezért sem a javaslat részletes vitáján, sem a szavazáson nem vettek részt a politikusaik. 

Az alaptörvény-módosítás elfogadása előtt Gulyás Gergely a parlamentben tartott sajtótájékoztatót, amelyen példátlan határátlépésnek nevezte a tervezetet.

Mostantól egy olyan politikai verseny van Magyarországon, ahol az ellenzéki pártfrakciók mindegyikének a fele ki van zárva a demokratikus politikai versenyből

– utalt Gulyás a 12 éves képviselői mandátumkorlátra. 

Kitért arra is, hogy Sulyok Tamás nem adta okát arra, hogy ne tudna vele együttműködni a kormány. A frakcióvezető tudatta, hogy 

a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat a következő választáson a közjogi korlátok miatt, ezért lemond a frakcióvezetésről.

Majd azt kérte, hogy olyan képviselőt válasszanak meg a frakció élére, akinek 2030 után is lehetősége van indulni a választásokon.

Rétvári Bence a tájékoztatón elmondta, hogy nem lesznek statiszták Magyar Péter abszolút filmszínházában, ezért nem vesznek részt a parlamenti ülésen. Emellett a KDNP frakcióvezetője gyásznapnak nevezte a mait. A sajtótájékoztatón az ellenzéki frakciószövetség tagjai is részt vettek, majd délután megkoszorúzták Antall József néhai miniszterelnök sírját.

Mit tartalmaz a 17. alaptörvény-módosítás?

  • Korlátozzák az országgyűlési képviselők mandátumának a hosszát: 12 éves (vagy három ciklusos) időkorlátban határozzák meg a hivatali időt;
  • A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése;
  • Függetlenebb Alkotmánybíróság, 70 éves életkori határ bevezetése
  • Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása;
  • Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása;
  • Kevesebb sarkalatos törvény;
  • Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása;
  • A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése;
  • A közpénz védelmének erősítése;
  • A vármegyék visszanevezése megyékre;
  • Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata;
  • Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás.

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

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