Alkotmányellenes lett volna, ha lemondok – Sulyok Tamás megszólalt a távozása után
Nem meggyőzni akart Magyar Péter a távozásról, hanem fenyegetett – mondta Sulyok Tamás a Mandinernek. Szerinte alkotmányellenes lett volna, ha Magyar Péter nyomására távozik, hiszen az államfő nem fogadhat el befolyást vagy fenyegetést más hatalmi ág képviselőjétől.
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