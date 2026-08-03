Négy napja küzdenek a lángokkal Athén közelében + videó

Új adatok szerint az Égei-tengeren minden nyáron fújó erős északi szél július végén rekorderősséget ért el, felkorbácsolva az erdőtüzeket.

Eközben hétfő délután újabb tűz ütött ki Lambeia közelében, a Peloponnészosz-félsziget nyugati részén, amihez 77 tűzoltót mozgósítottak 19 tűzoltóautóval és hét vízvető repülőgéppel. A hatóságok lezárták egy fő regionális autópálya egy részét, de a házakban keletkezett károkról kezdetben nem érkezett jelentés.

Borítókép: Tűzoltók küzdenek a lángokkal Görögországban (Fotó: AFP)