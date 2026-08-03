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Négy napja küzdenek a lángokkal Athén közelében + videó

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Több száz görög tűzoltó küzdött hétfőn már negyedik napja az erdőtűzzel Athéntól északnyugatra, miután az erős és szeszélyes szél otthonokat, fenyveseket és több ezer hektárnyi mezőgazdasági területet pusztított el, ami miatt szárazföldön és tengeren is evakuálni kellett az embereket. Athén mellett két tűzoltó halálos balesetet is szenvedett.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 03. 19:38
Erdőtűz Athén közelében Fotó: ARIS OIKONOMOU Forrás: AFP
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Új adatok szerint az Égei-tengeren minden nyáron fújó erős északi szél július végén rekorderősséget ért el, felkorbácsolva az erdőtüzeket.

Eközben hétfő délután újabb tűz ütött ki Lambeia közelében, a Peloponnészosz-félsziget nyugati részén, amihez 77 tűzoltót mozgósítottak 19 tűzoltóautóval és hét vízvető repülőgéppel. A hatóságok lezárták egy fő regionális autópálya egy részét, de a házakban keletkezett károkról kezdetben nem érkezett jelentés.

Borítókép: Tűzoltók küzdenek a lángokkal Görögországban (Fotó: AFP)

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