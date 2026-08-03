340 éve történt a csodás diadal: jubileumi ünnepségsorozat indul a Budai Várban
Buda várának 1686-os visszafoglalása nemcsak sorsfordító katonai diadal volt, hanem a magyar és az európai történelem egyik legmeghatározóbb mérföldköve, amely véget vetett a csaknem másfél évszázados oszmán uralomnak. A jubileum alkalmából a Budavári Önkormányzat nagyszabású, egyéves programsorozatot indít Ide Buda! 1686 elnevezéssel, amelynek célja a nemzeti emlékezet ápolása és a budavári közösség erősítése.
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