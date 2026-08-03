Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/SZIN)
Több mint kétszáz fellépővel várja a fesztiválozókat az idei SZIN
Erős nemzetközi és hazai fellépőgárdával készül az idei Szegedi Ifjúsági Napok. Az augusztus 26. és 29. között megrendezett fesztiválon olyan világsztárok lépnek színpadra, mint DJ Snake, Bastille és Swae Lee, mellettük pedig a magyar könnyűzenei élet meghatározó előadói, köztük a Halott Pénz, a ValMar, a Bohemian Betyars vagy az Analog Balaton is koncertet adnak.
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