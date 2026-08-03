A világ nagy napilapjai – Mennyire ismeri a nyomtatott sajtó legendáit?
A nyomtatott újságok évszázadokon át formálták a közvéleményt, lepleztek le botrányokat és számoltak be a történelem legfontosabb eseményeiről. Bár a digitális média egyre nagyobb teret nyer, számos napilap ma is meghatározó szerepet játszik a világban. Ön mennyire ismeri a legismertebb újságokat?
Melyik japán napilapot tartják a világ egyik legnagyobb példányszámú újságjának?
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