Kokó millió emlékéből válogatott, most azért dolgozik, hogy legyen utódja

– Ha nem jött neki össze, minden profi világbajnok – ha a megszerzett pénzdíját nem is – az összes övét a legnagyobb örömmel cserélné el az olimpiai aranyéremre. Ebben a sportágban is ez a csúcs – fogalmaz határozottan Kovács István.

Márpedig ebből, az olimpiai aranyból Magyarországnak azóta nem jutott. Már Kovács atlantai győzelme előtt is volt egy hosszabb időszak aranyérem nélkül: míg ökölvívóink 1928 és 1972 között tíz olimpián kilenc bajnoki címet szereztek, a Gedó György müncheni sikere óta eltelt 54 évben Kovács Istváné az egyetlen arany. – Nekem eszem ágában sem volt ezzel foglalkozni. Sportolóként a saját céljaimra koncentráltam, inkább utólag szembesültem vele, hogy 1972 után szereztem újra aranyat a sportágnak. Bár érem volt sok a köztes időszakban is, arany nem.

Los Angeles 2028: Mit várhatunk a magyar ökölvívóktól?

Most viszont már az éremnek is nagyon örülnénk, Erdei Zsolt 2000-ben szerzett bronza óta az sem jött össze ötkarikás játékokon ökölvívóinknak. Kovács István a saját példájából kiindulva úgy gondolja, az olimpia nyomásához ez a tény már nem tesz hozzá semmit, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnökeként pedig bizakodó 2028-at, Los Angelest illetően.

– Szakmailag és morálisan is lerombolt szövetséget vettünk át 2024 végén.

Egyáltalán nem lenne reális elvárni, hogy rögtön aranyat szerezzünk Los Angelesben. Az érmet viszont igen.

Már a múlt évi vb-n látszott, hogy azzal a szakmai munkával és renddel, amit megteremtettünk, többet is el lehet érni itthon, mint ami előtte sikerült. Remélem, az idei Európa-bajnokság áttörést hoz, aztán jövőre jön a világbajnokság és 2028-ban az olimpia. Olyan ökölvívónk, mint én voltam annak idején Atlanta, de már Barcelona előtt is, aki felé jogos elvárás lenne az olimpiai arany, nincs, bár annak idején én 1991-ben tűntem fel és robbantam be, így voltam egy évvel később már olimpiai esélyes – tárja elénk Kovács István, hogy mit várhatunk a sportágtól a közeljövőben.

Az atlantai olimpia magyar érmesei A harminc éve rendezett atlantai olimpia magyar eredménysora (7 arany, 4 ezüst, 10 bronz) Szöul és Barcelona 11-11 aranya után nem tűnt kiemelkedőnek, s az akkori aranytermést az azóta lezajlott hét nyári olimpiából négyszer túlszárnyalta Magyarország. Ugyanakkor az atlantai 21 érmet azóta beállítani sem tudta egyik olimpián sem a magyar küldöttség, talán majd 2028-ban, amikor újra az Egyesült Államokban, Los Angelesben rendezik a nyári ötkarikás játékokat. Atlantai aranyérmeseink : Rózsa Norbert (200 méteres mellúszás), Czene Attila (200 vegyes), Egerszegi Krisztina (200 hát), Kiss Balázs (atlétika, kalapácsvetés), Kovács István (ökölvívás, harmatsúly), Horváth Csaba, Kolonics György (kenu kettes 500 m), Kőbán Rita (kajak egyes 500 m)

: Rózsa Norbert (200 méteres mellúszás), Czene Attila (200 vegyes), Egerszegi Krisztina (200 hát), Kiss Balázs (atlétika, kalapácsvetés), Kovács István (ökölvívás, harmatsúly), Horváth Csaba, Kolonics György (kenu kettes 500 m), Kőbán Rita (kajak egyes 500 m) Atlantai ezüstérmeseink : Güttler Károly (200 mell), férfi kardcsapat (Köves Csaba, Navarrete József, Szabó Bence), Csollány Szilveszter (torna, gyűrű), férfi kajak négyes (1000 m; Adrovicz Attila, Csipes Ferenc, Horváth Gábor, Rajna András)

: Güttler Károly (200 mell), férfi kardcsapat (Köves Csaba, Navarrete József, Szabó Bence), Csollány Szilveszter (torna, gyűrű), férfi kajak négyes (1000 m; Adrovicz Attila, Csipes Ferenc, Horváth Gábor, Rajna András) Atlantai bronzérmeseink: Egerszegi Krisztina (400 vegyes), Imre Géza (párbajtőr egyéni), Szalay Gyöngyi (párbajtőr egyéni), Feri Attila (súlyemelés, 70 kg), Kovács Ágnes (200 mell), Martinek János (öttusa, egyéni), Zala György (kenu egyes 1000 m), Horváth Csaba, Kolonics György (kenu kettes 1000 m), női kézilabdacsapat, Pulai Imre (kenu egyes 500 m)



