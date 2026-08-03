Kokó millió emlékéből válogatott, most azért dolgozik, hogy legyen utódja

– Ha nem jött neki össze, minden profi világbajnok – ha a megszerzett pénzdíját nem is – az összes övét a legnagyobb örömmel cserélné el az olimpiai aranyéremre. Ebben a sportágban is ez a csúcs – fogalmaz határozottan Kovács István.
Márpedig ebből, az olimpiai aranyból Magyarországnak azóta nem jutott. Már Kovács atlantai győzelme előtt is volt egy hosszabb időszak aranyérem nélkül: míg ökölvívóink 1928 és 1972 között tíz olimpián kilenc bajnoki címet szereztek, a Gedó György müncheni sikere óta eltelt 54 évben Kovács Istváné az egyetlen arany. – Nekem eszem ágában sem volt ezzel foglalkozni. Sportolóként a saját céljaimra koncentráltam, inkább utólag szembesültem vele, hogy 1972 után szereztem újra aranyat a sportágnak. Bár érem volt sok a köztes időszakban is, arany nem.
Los Angeles 2028: Mit várhatunk a magyar ökölvívóktól?
Most viszont már az éremnek is nagyon örülnénk, Erdei Zsolt 2000-ben szerzett bronza óta az sem jött össze ötkarikás játékokon ökölvívóinknak. Kovács István a saját példájából kiindulva úgy gondolja, az olimpia nyomásához ez a tény már nem tesz hozzá semmit, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnökeként pedig bizakodó 2028-at, Los Angelest illetően.
– Szakmailag és morálisan is lerombolt szövetséget vettünk át 2024 végén.
Egyáltalán nem lenne reális elvárni, hogy rögtön aranyat szerezzünk Los Angelesben. Az érmet viszont igen.
Már a múlt évi vb-n látszott, hogy azzal a szakmai munkával és renddel, amit megteremtettünk, többet is el lehet érni itthon, mint ami előtte sikerült. Remélem, az idei Európa-bajnokság áttörést hoz, aztán jövőre jön a világbajnokság és 2028-ban az olimpia. Olyan ökölvívónk, mint én voltam annak idején Atlanta, de már Barcelona előtt is, aki felé jogos elvárás lenne az olimpiai arany, nincs, bár annak idején én 1991-ben tűntem fel és robbantam be, így voltam egy évvel később már olimpiai esélyes – tárja elénk Kovács István, hogy mit várhatunk a sportágtól a közeljövőben.
Az atlantai olimpia magyar érmesei
A harminc éve rendezett atlantai olimpia magyar eredménysora (7 arany, 4 ezüst, 10 bronz) Szöul és Barcelona 11-11 aranya után nem tűnt kiemelkedőnek, s az akkori aranytermést az azóta lezajlott hét nyári olimpiából négyszer túlszárnyalta Magyarország. Ugyanakkor az atlantai 21 érmet azóta beállítani sem tudta egyik olimpián sem a magyar küldöttség, talán majd 2028-ban, amikor újra az Egyesült Államokban, Los Angelesben rendezik a nyári ötkarikás játékokat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!