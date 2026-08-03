Hárompárti fogócska

Ha így lesz, akkor a Tiszáról hamarosan lepergő szavazók politikai hátországánál fontosabbak lesznek aktuális vágyaik, félelmeik. Rossz hír a Fidesznek, hogy közülük a legtöbben nem kedvelik Orbánt, idén áprilisban éppen ezért választották a Tiszát. Ha Toroczkai jól keveri a kártyákat, továbbra is meggyőzően alakítja a parlamentben az ellenzéki fenegyereket, ha üzenetei ugyanolyan faék egyszerűségűek és ideológiamentesek, ahogyan a Jobbiktól annak idején láttuk, sikerre számíthat. Szép számmal lehetnek olyanok, akik már nem a Fideszben látják az új nép-nemzeti erőt, és az emelkedő Mi Hazánk mellé állnak, amely összességében egy ciklus alatt nagy párttá nőhet.

A következő választás – amennyiben a kormányalakítást érdemben befolyásoló új mozgalom nem jut a parlamentbe – a Tisza, a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk között dől majd el. Meglehet, koalíciókötésre kényszerülnek, és hogy a Mi Hazánk ki mellett dönt, mindent eldönt majd újabb négy esztendőre.

A Fidesznek teljes megújulásra, nem pedig reformokra van szüksége, ha talpon akar maradni ebben a ciklusban. Önkormányzati szintről kell felhoznia fiatal politikusokat, nőket, új embereket, és mozgalomként kell megújulnia. Ezzel egy időben partneri kapcsolatokat építhet a Mi Hazánkkal, ami a hasonló értékrend, a nemzeti gondolat fontossága miatt mindkét párt számára logikusabb, mint a Tisza felé tapogatózás. Toroczkai nagy hibát követne el, ha Magyar felé tájékozódna a közeljövőben, hiszen a Mi Hazánk választóiról az a hír járja, hogy nem kedvelik a Tiszát, a másodlagos pártpreferenciájuk inkább a Fidesz felé mutat (különösen egy-másfél év múlva, ha a Tisza sok szavazót veszít, és már nem tűnik hatékonynak és erősnek). Másképp szólva: a Mi Hazánk akár a Jobbik sorsára juthat, vagyis felaprózódhat még a választás előtt, amennyiben a Tisza felé fordul.

A Fidesznek ugyanakkor tartalékai, nem csak veszteségei képződtek a mostani kormányoldalon: ha a Tiszáról lepereg mondjuk egymillió szavazó, a megújult, fiatalos és új arcokkal operáló Fidesz részben visszaszerezheti azokat a hajdani szavazóit, akiknek a világnézete, közízlése, kapcsolatrendszere továbbra is a polgári oldalhoz kötődik. Ennek a majdani osztozkodásnak az arányai, minősége, sikeressége koalícióformáló tényező lehet a kampány végén, olyan kényszerítő erő, amely mindhárom párttól már menetközben áldozatokat és kompromisszumokat kíván.