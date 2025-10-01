Forgolódás az erőszak örvényében

A nemzetközi kapcsolatokban fontos körülmény a fegyveres konfliktusok, polgárháborúk belső intenzitása, hiszen ezek ismeretében állapítható meg, hogy milyen feltételekkel és eredményességgel számolhatjuk fel magát a szembenállást. A háborúknak persze a legrégebbi időktől fogva léteznek közös szabályai. Ezek közé tartozik, hogy nagyjából három fázisban (előkészületek, hadi cselekmények, béketárgyalások) zajlanak az események, majd létrejön a megegyezés. A diplomáciai lezárás a legritkább esetben szünteti meg végérvényesen a kiváltó okokat, mégis belátható időn belül okafogyottá teszi azokat a nemzetközi és belső körülményeket, amelyek a fegyveres ellenállást kirobbantották.

A második világháború utáni európai konfliktusokban (beleértve a különféle gerillaháborúkat, polgárháborúkat, de az államok közötti összecsapásokat is) közös vonás, hogy egy bizonyos idő elteltével a háborúzó felek a békekötésre törekedtek, mi több, fegyveres cselekményeiket ennek a célnak rendelték alá (vagyis demonstratív merényletekkel, erőfitogtatással igyekeztek előnyösebb pozíciót kiharcolni a tárgyalásokon). Függetlenül attól, hogy az északír polgárháborúra, a baszk szeparatizmusra vagy a jugoszláv polgárháborúra gondolunk, az erőforrások gyors kimerülése, a háborús ideológia lebomlása legalább ugyanolyan fontos körülmény, mint a nagyhatalmi háttérmunka.

Néhány esztendő leforgása alatt a háborúzó felek olyan súlyos csapásokat szenvednek, hogy a megegyezés voltaképpen mindenki érdeke.

Annak tartalma, feltételrendszere azonban rendszerint nem a tárgyalásokon rajzolódik ki, jóval korábbi „kottákból” játszanak a felek. Az északír konfliktust 1998-ban lezáró nagypénteki megegyezés az 1974-es sunningdale-i megállapodás felújítása, a daytoni szerződés csak azt szentesítette, ami már a boszniai háború előtt is megoldásként kínálkozott, de a baszk ETA-nak is be kellett szüntetnie a fegyveres harcot 2017-ben, ami kezdettől fogva a kölcsönös bizalom kiépítésének előfeltétele volt.

Ma már remek pszichológiai módszerekkel igyekeznek rávezetni a konfliktusba keveredett egyéneket és közösségeket a lehetséges megoldásokra. A Thomas–Kilmann konfliktuskezelési teszt például pontosan meghatározza az alkalmazandó stratégiai elemeket: versengés, együttműködés, elkerülés, alkalmazkodás, kompromisszumkeresés. Csakhogy a szemben álló felek sokkal inkább a saját tapasztalataikból, rögeszméikből, félelmeikből, reményeikből merítenek, mint a tudományos módszertanból, vagyis nincs, nem lehetséges szabványmegoldás, mindenki számára érvényes kiskáté. Sokkal eredményesebb, ha azt vizsgáljuk, mi akadályozza a valóságos megegyezést, miért kell olykor hosszú éveket várni a békekötéssel, miközben a keretfeltételeket már régen ismerik a felek.