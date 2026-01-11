A Fidesz a magyar érdekeket, míg a Tisza és a DK a brüsszeli útra történő rákanyarodást képviseli

– A választási év elejére a jobboldal előnye stabilizálódott a Tisza Párttal szemben, ami annak köszönhető, hogy a választók egyre inkább átgondolják és átérzik a döntésük tétjét egy olyan időszakban, amikor a tőszomszédságunkban öldöklő háború dúl, ami energiaválságot és gazdasági nehézségeket ró az egész kontinensre, amire több kormány megszorításokkal reagál – fogalmazott lapunknak Zila János a Fidesz szombati kongresszusa kapcsán.

Orbán Viktor miniszterelnök a kormánypártok jelöltjeivel a Fidesz kongresszusán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Az Alapjogokért Központ elemzője szerint egyre nyilvánvalóbb, hogy az embereknek a biztonság és a bizonytalanság között kell választaniuk. Pontosan erre, a magyar emberekben kialakult képre reagált a miniszterelnök beszéde. A kongresszus fő üzenete az, hogy a Fidesz

a biztos választás.

Komoly és őszinte beszéd a Fidesz kongresszusán

Zila János kiemelte, hogy Orbán Viktor beszédének kiindulópontja a „veszélyek korának” leírása volt, melynek kapcsán az ukrajnai fegyveres konfliktust, a migrációt és a gyermekek veszélyeztetettségét emelte ki. A jobboldal és a Tisza Párt szembeállítása során a kormányfő azt emelte ki, hogy a Fidesz és most bemutatott jelöltjei a kiszámíthatóságot, a biztonságot és a tapasztalatot képviselik.

Ezzel szemben a Tisza Párt, a 26 főből álló csipetcsapat a komolytalanságot és a felelőtlenséget képviseli

– tette hozzá.

A szakértő szerint a nemzeti oldal komolyan és őszintén beszél, míg Magyar Péterék összevissza hazudoznak az európai parlamenti mandátumtól kezdve a mentelmi jog megőrzésén át az adótervekig. A miniszterelnök kiemelte Tarr Zoltán azon mondatát, amely értelmében nekik titkolniuk kell valódi programjukat, hiszen annak ismeretében nem lenne esélyük a választáson. Zila János a kormányfői beszéd hangsúlyos elemének nevezte a magyar út és a brüsszeli út elkülönítését. Az egyik a háborútól való távolmaradást jelenti, a másik pedig a hadigazdaság bevezetését.

Ezzel a választók életét legerősebben meghatározó konkrét problémát emelte középpontba, rámutatva, hogy a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció a brüsszeli útra történő rákanyarodást képviseli

– vélekedett az elemző.