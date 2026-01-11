orbán viktortisza pártkongresszusfidesz

A Fidesz a magyar érdekeket, míg a Tisza és a DK a brüsszeli útra történő rákanyarodást képviseli

A Fidesz kongresszusán bemutatott képviselőjelöltek feladata, hogy eljuttassák az emberekhez azt az üzenetet, hogy számíthatnak rájuk – értékelt lapunknak Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. Orbán Viktor kongresszusi beszéde kapcsán úgy vélekedett, hogy a miniszterelnök és a Fidesz–KDNP kommunikációja a biztos választást helyezi középpontba.

Máté Patrik
2026. 01. 11. 5:58
Fotó: Ladóczki Balázs
– A választási év elejére a jobboldal előnye stabilizálódott a Tisza Párttal szemben, ami annak köszönhető, hogy a választók egyre inkább átgondolják és átérzik a döntésük tétjét egy olyan időszakban, amikor a tőszomszédságunkban öldöklő háború dúl, ami energiaválságot és gazdasági nehézségeket ró az egész kontinensre, amire több kormány megszorításokkal reagál – fogalmazott lapunknak Zila János a Fidesz szombati kongresszusa kapcsán.

Budapest, 2026. január 10. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) és a képviselőjelöltek a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök a kormánypártok jelöltjeivel a Fidesz kongresszusán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Az Alapjogokért Központ elemzője szerint egyre nyilvánvalóbb, hogy az embereknek a biztonság és a bizonytalanság között kell választaniuk. Pontosan erre, a magyar emberekben kialakult képre reagált a miniszterelnök beszéde. A kongresszus fő üzenete az, hogy a Fidesz

a biztos választás.

 

Komoly és őszinte beszéd a Fidesz kongresszusán

Zila János kiemelte, hogy Orbán Viktor beszédének kiindulópontja a „veszélyek korának” leírása volt, melynek kapcsán az ukrajnai fegyveres konfliktust, a migrációt és a gyermekek veszélyeztetettségét emelte ki. A jobboldal és a Tisza Párt szembeállítása során a kormányfő azt emelte ki, hogy a Fidesz és most bemutatott jelöltjei a kiszámíthatóságot, a biztonságot és a tapasztalatot képviselik.

Ezzel szemben a Tisza Párt, a 26 főből álló csipetcsapat a komolytalanságot és a felelőtlenséget képviseli

– tette hozzá.

A szakértő szerint a nemzeti oldal komolyan és őszintén beszél, míg Magyar Péterék összevissza hazudoznak az európai parlamenti mandátumtól kezdve a mentelmi jog megőrzésén át az adótervekig. A miniszterelnök kiemelte Tarr Zoltán azon mondatát, amely értelmében nekik titkolniuk kell valódi programjukat, hiszen annak ismeretében nem lenne esélyük a választáson. Zila János a kormányfői beszéd hangsúlyos elemének nevezte a magyar út és a brüsszeli út elkülönítését. Az egyik a háborútól való távolmaradást jelenti, a másik pedig a hadigazdaság bevezetését. 

Ezzel a választók életét legerősebben meghatározó konkrét problémát emelte középpontba, rámutatva, hogy a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció a brüsszeli útra történő rákanyarodást képviseli

– vélekedett az elemző.

Orbán Viktor a nemzeti szuverenitás fenntartása mellett érvelt, felhíva a figyelmet arra, hogy Magyar Péterék olyan, Brüsszelben fajsúlyos figuráktól függenek, mint Manfred Weber. Érzékeltette az ukrán háborús gépezet anyagi igényeit, amelyek a magyarokra is hárulnának, ha elveszítenék a függetlenségüket.

A kormányfő hazánk nemzetközi környezetét elemezve rámutatott arra, hogy a brüsszeli elit hajója süllyedőben van, hiszen a háborús sikerhez kötötték sorsukat. 

A választás tétjeként jelölte meg azt is, hogy ha Magyarország ehhez a hajóhoz láncolja magát, akkor szükségképpen együtt merül velük a fegyveres konfliktus mélységébe.

 

Hónapról hónapra lett egyre erősebb a kormányoldal

A szakértő szerint még 2025 tavaszán-nyarán indult el az a folyamat, melynek során a jobboldal vezetése mind stabilabbá vált. Ekkor az ukrán kémbotrány nyilvánvalóvá tette, hogy Magyar Péter pártja szoros kapcsolatban áll Kijevvel. Emellett már korábban kiderült, hogy Brüsszelből szoros felügyelet alatt tartják Magyar Pétert. 

Ez azt jelenti, hogy ha megkaparintanák a hatalmat, akkor sem a háború, sem a migráció tekintetében nem számíthatnánk arra, hogy Magyarország különutas, háborúellenes és illegális bevándorlást elutasító álláspontja megmaradhat

– húzta alá az elemző.

Emlékeztetett, hogy később Tarr Zoltán önleleplező mondatai azt is megmutatták, hogy a baloldal most is egy olyan átverésre készül, mint amilyet már 2006-ban is bemutattak. Ráadásul időközben pontosan kiderült, hogy mire készülnek: a személyi jövedelemadó drasztikus növelése már az átlagbér esetében is, a vállalkozások adóterheinek emelése, a családi adókedvezmények rendszerének leépítése és a nyugdíj-, valamint az egészségbiztosítás rendszerének privatizációja.

Ezek mind részei annak a több mint 600 oldalas dokumentumnak, ami december elején került teljes egészében a nyilvánosság elé. A felmérések azt igazolják, hogy Magyar Péterék hiába tagadják ennek valódiságát, az emberek érzik, hogy a megszorítócsomag hiteles, következésképp tartanak attól, hogy negatívan befolyásolná a személyes anyagi viszonyaikat.

A Tisza Párt tehát egyre inkább rizikófaktorrá vált a választók szemében, mind a fizikai, mind az anyagi biztonságukra nézve, ami azt eredményezte, hogy a korábban kevésbé elkötelezett szavazói réteg lezárult előttük

– jegyezte meg az elemző.

 

Brüsszel mindent latba vett a kormány megbuktatásáért

A Tisza Párttal ellentétben Orbán Viktor Washingtontól kezdve Isztambulon keresztül egészen Moszkváig biztosítani tudta a rezsicsökkentés fenntartását. Továbbá együttműködik Donald Trumppal annak érdekében, hogy a szomszédban dúló háború mielőbb lezáruljon. 

A miniszterelnök Brüsszel és Kijev számára is nyilvánvalóvá tette, hogy amíg ő vezeti az országot, addig hazánk semmilyen formában nem fog részt venni a konfliktusban, és nem lesz hajlandó támogatni annak elhúzását és kiterjesztését

– hívta fel a figyelmet Zila János.

Kiemelte, hogy a kormányfő tevékenysége Brüsszelben nagyon erős ellenérzéseket szül, ezért az európai globalista elit minden erejét latba veti, hogy a saját szövetségesét juttassa hatalomba Magyarországon. A szakértő szerint nem véletlen, hogy az ukrán és a nyugati mainstream sajtó naponta ontja a cikkeket arról a vágyáról, hogy tavasszal Magyar Péter kaparintsa meg a hatalmat. Ezzel pedig elhárul minden akadály Ukrajna háborús erőfeszítéseinek európai pénzből történő finanszírozása és Ukrajna uniós csatlakozása elől.

Ezek az erők mindent megtesznek, hogy a választás győztese ne a jobboldal legyen, de a választók túlnyomó többsége háborúellenes. Ez a többség egyre inkább aktívnak mutatkozik, vagyis mind többen nyilatkoznak úgy, hogy a biztonságra kívánnak szavazni

– ismertette a szakértő.

Példaként említette, hogy az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatási adatai egyre stabilabb jobboldali előnyt mutatnak. Erre az igényre adott választ Orbán Viktor kongresszusi beszéde, valamint a jobboldal biztos választást középpontba helyező kommunikációja.

 

Az emberek számíthatnak a Fideszre

Az elemző megemlítette azt is, hogy a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök megjelenése, valamint Orbán Viktor aktív médiajelenléte – különös tekintettel az online médiára és a közösségi médiára – fordulatot hozott a pártverseny technikai, kommunikációs körülményeiben is. Ezeken a felületeken is egyre jobban teljesít a jobboldal, és már nem lehet csak úgy lehurrogni a biztonságot előtérbe helyező választókat a kommentszekcióban.

A Fidesz kongresszusán bemutatott képviselőjelöltek dolga lesz, hogy ezt az erős közösségimédia-jelenlétet az országos szinthez hasonló lendülettel, intenzitással és sikerrel valósítsák meg. Ezzel eljuttatva az emberekhez azt az üzenetet, hogy számíthatnak rájuk, ha a fizikai és anyagi biztonságukról van szó, vagyis a kormánypártok jelentik a biztos választást

– rögzítette Zila János.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz kongresszusán (Fotó: Ladóczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sitkei Levente
idezojelekamerika

A világtörténelem nagy bunkósbotja

Sitkei Levente avatarja

LANGY ESŐK JÖNNEK – Minden ország attól tart, hogy gyengének látják kívülről, ami roppant veszélyes. A gyengét ugyanis eltiporják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

