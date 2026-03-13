Szijjártó Péter: Azt a magyar szuverenitást akarják elvenni, amelyért az 1848-as hősök az életüket adták

A Brüsszel–Berlin–Kijev-tengely Magyarországot pontosan attól a szuverenitásától próbálja megfosztani a zsarolásával, amelyért az 1848-as hősök az életüket és a vérüket adták. Ezt jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Mezőkövesden.

2026. 03. 13. 17:43
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen hangsúlyozta, hogy Magyarország olyan sűrű történelemmel rendelkezik, amilyenhez fogható Európában viszonylag kevés van, március 15. mégis különleges.

Szijjártó Péter elmondta, a Brüsszel–Berlin–Kijev-tengely Magyarországot pontosan attól a szuverenitásától próbálja megfosztani a zsarolásával, amelyért az 1848-as hősök az életüket és a vérüket adták
„Március 15-e azon napok közé tartozik, amelyek nemcsak hogy büszkévé tesznek minket a múltunkra, a történelmünkre és az örökségünkre, hanem március 15-e és március 15-e hősei ki is jelölik számunkra az utat a jövőre nézvést” – jelentette ki.

Éppen ezért ezen a napon méltán ünnepeljük azokat a márciusi hősöket, akik 1848-ban úgy döntöttek, hogy itt az idő, eljött az ideje annak, hogy a Petőfi Sándor által megénekelt rabláncoktól megszabadítsák magukat, megszabadítsák a hazájukat és felemeljék a szavukat az idegen elnyomás és az idegen zsarolás ellen

„Ennek a történelmi pillanatnak mindenki érzi és érezte is a jelentőségét, hiszen már az akkori hősök is pontosan tudták azt, hogy nem kicsi a tét. A tét akkor is az volt, hogy Magyarország miként vonul be a történelembe: egy alárendelt tartományként, vagy egy erős, szuverén országként” – tette hozzá.

Majd rámutatott, hogy miközben ekkoriban Európa más részein is kitörtek forradalmak, azok pár héten belül elbuktak, de Magyarországon a szabadságharc hosszú hónapjai alatt az emberek bizonyították azt, hogy képesek együtt harcolni, hinni és tenni is a hazájukért.

A magyar emberek bizonyították, hogy az egységben erő lakik. És amikor együtt mondjuk el, hogy mit kíván a magyar nemzet, akkor bizony meghallják a határainkon túl is a birodalmi palotákban, meghallják azok is, akik kívülről akarnak zsarolni minket

– fogalmazott. „És a magyar nemzet egységesen, tisztán és hangosan szólt 1848-ban: legyen béke és legyen szabadság! És kedves barátaim, most 2026. március 15-hez közeledve ismét feltesszük, mert fel kell tenni a kérdést, hogy mit kíván a magyar nemzet, mi a magyar emberek érdeke” – húzta alá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a békére vonatkozó kívánalom most is aktuális. „A magyar emberek békét akarnak, s azt akarják, hogy az a háború, ami most már annyi ideje zajlik a szomszédunkban, hogy lassan versenyképes lesz az elmúlt évszázad világháborúival is, ne érjen el bennünket. Ez nem a mi háborúnk, nincs közünk hozzá, nem a mi felelősségünk” – szögezte le.

S a béke mellett a magyar emberek biztonságot akarnak, fizikai és gazdasági biztonságot. Nem akarják, hogy – mint ahogyan az előző évszázadban is a magyar javakat –, a magyar emberek pénzét és mindazt, ami a magyarokat illetné meg, olyanoknak adják, akik arra nem jogosultak

„És a magyar emberek joggal akarják azt, hogy maguk dönthessenek arról, kivel lépjünk szövetségre, s kivel ne, és hogy ne erőltethessenek ránk szövetségesként olyanokat, akik bizony a kárunkat akarják. És az is jogos, hogy a magyar emberek most is meg akarják őrizni az ezeréves keresztény államiságot, amit Szent István királyunktól kaptunk örökül (…) És a magyar emberek nem akarják, hogy idegen kultúrákból engedjünk be a minket lerohanó, a kultúránkra, a viselkedési szabályainkra, normáinkra, törvényeinkre fittyet hányó idegen tömegeket. A magyar emberek saját hagyományaikat akarják megőrizni. A magyar emberek nem akarnak több ezer éves igazságokat megkérdőjelezni, s nem akarják, hogy a gyerekeinket olyan dolgokkal traktálják, amik bizonyára összezavarják őket” – sorolta.

A miniszter kijelentette, hogy láthatóan az elit palotáiban Keleten és Nyugaton sem sikerült még mindig megtanulni azt, hogy Magyarország, a magyarok szuverenitását nem lehet a földbe taposni.

„Ezért nekünk az a feladatunk most már tizenhat esztendeje, hogy újra és újra az eszükbe juttassuk, az eszükbe véssük, hogy nekünk a magyarok érdeke, nekünk Magyarország érdeke az első, és mi a tizenhat esztendő alatt egyszer sem féltünk nemet mondani nekik” – jegyezte meg.

Végezetül pedig arra figyelmeztetett, hogy a nemzeti érdekek, a biztonság és a szuverenitás mind ma is támadás alatt állnak. 

A Brüsszel–Berlin–Kijev-tengely gátlástalanul támad minket (…) És addig akarnak zsarolni, amíg bele nem nyomnak, húznak, rángatnak minket a háborújukba, el nem viszik a pénzünket, bele nem kényszerítenek minket egy szövetségbe egy szomszéddal, akivel mi nem akarunk szövetségre lépni

„De mi világossá tettük, nem csak szavakkal, hanem tettekkel is, hogy amíg szuverén nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ez nem fog menni. A zsarolás nem fog eredményt érni” – összegzett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

