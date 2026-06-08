Történelmi vita robbant ki Zelenszkij döntései miatt: Varsó és Izrael is tiltakozik

A maradványokat később Kijevbe szállították, ahol katonai tiszteletadás mellett újratemették. Az ukrán sajtó szerint Zelenszkij jelezte, hogy további történelmi személyiségek hazaszállítását is tervezik.

A vitát tovább fokozta, hogy az ukrán elnök a közelmúltban az Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezett el egy különleges műveleti katonai alakulatot. Az UPA és az OUN szerepe a második világháború idején rendkívül megosztó kérdés: támogatóik az ukrán függetlenségi harc jelképeit látják bennük, bírálóik viszont a náci Németországgal való együttműködésre, valamint a lengyel és zsidó civilek ellen elkövetett atrocitásokra hívják fel a figyelmet.

Varsóban és Jeruzsálemben is felháborodást váltottak ki a döntések

Az ügy miatt tiltakozását fejezte ki Izrael külügyminisztériuma és a holokauszt emlékezetének megőrzésével foglalkozó Jad Vasem intézet is.

Lengyelországban szintén komoly politikai vihart kavartak az ukrán lépések. Karol Nawrocki lengyel elnök bejelentette: kezdeményezni fogja, hogy vonják vissza Volodimir Zelenszkijtől a Fehér Sas Érdemrendet, amely Lengyelország legmagasabb állami kitüntetése.

A lengyel közéletben azóta is élénk vita zajlik arról, miként viszonyuljon Varsó az ukrán történelem vitatott alakjainak rehabilitációjához.

Karol Nawrocki, a Lengyel Köztársaság elnöke (Fotó: NurPhoto/AFP/Marcin Golba)

A háború átalakította az ukrán nemzeti identitást

Elemzők szerint az ukrajnai háború jelentősen felgyorsította az ország nemzeti identitásának átalakulását. Az orosz invázió következtében a társadalom jelentős része elfordult az orosz kulturális és történelmi kötődésektől, miközben megerősödött az ukrán nemzeti narratíva.

Az elmúlt években számos utcát, teret és közintézményt neveztek át Ukrajnában olyan történelmi személyiségekről, akik a szovjet uralom ellen harcoltak. E folyamat részeként egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) és az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) vezetői is.

Közvélemény-kutatások szerint az ukrán társadalomban jelentősen javult az egykori nacionalista szervezetek megítélése a háború kezdete óta. Míg egy évtizeddel ezelőtt a lakosság kisebbsége tekintett pozitívan rájuk, addig az orosz invázió után támogatottságuk számottevően növekedett.