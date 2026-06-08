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Történelmi vita robbant ki Zelenszkij döntései miatt: Varsó és Izrael is tiltakozik

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Éles nemzetközi bírálatokat váltott ki Volodimir Zelenszkij legutóbbi történelmi-politikai lépéseinek sorozata. Az ukrán elnök olyan, a második világháború idején tevékenykedő nacionalista vezetők emlékének állított emléket, akiknek megítélése máig rendkívül vitatott Lengyelországban és Izraelben. A döntések újra felszínre hozták az ukrán nemzeti emlékezetpolitika körüli konfliktusokat.

Magyar Nemzet
Forrás: Berliner Zeitung2026. 06. 08. 18:46
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond Andrij Melnik, az Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN) vezetője és felesége, Szófia újratemetési ünnepségén Fotó: Genya Savilov Forrás: AFP
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A maradványokat később Kijevbe szállították, ahol katonai tiszteletadás mellett újratemették. Az ukrán sajtó szerint Zelenszkij jelezte, hogy további történelmi személyiségek hazaszállítását is tervezik.

A vitát tovább fokozta, hogy az ukrán elnök a közelmúltban az Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezett el egy különleges műveleti katonai alakulatot. Az UPA és az OUN szerepe a második világháború idején rendkívül megosztó kérdés: támogatóik az ukrán függetlenségi harc jelképeit látják bennük, bírálóik viszont a náci Németországgal való együttműködésre, valamint a lengyel és zsidó civilek ellen elkövetett atrocitásokra hívják fel a figyelmet.

Varsóban és Jeruzsálemben is felháborodást váltottak ki a döntések

Az ügy miatt tiltakozását fejezte ki Izrael külügyminisztériuma és a holokauszt emlékezetének megőrzésével foglalkozó Jad Vasem intézet is.

Lengyelországban szintén komoly politikai vihart kavartak az ukrán lépések. Karol Nawrocki lengyel elnök bejelentette: kezdeményezni fogja, hogy vonják vissza Volodimir Zelenszkijtől a Fehér Sas Érdemrendet, amely Lengyelország legmagasabb állami kitüntetése.

A lengyel közéletben azóta is élénk vita zajlik arról, miként viszonyuljon Varsó az ukrán történelem vitatott alakjainak rehabilitációjához.

Karol Nawrocki, President of the Republic of Poland, attends the Beatification of Fr. Jan Swierc and Companions, Salesian Martyrs, at the Sanctuary of Saint John Paul II the Great in Krakow, Poland, on June 6, 2026. (Photo by Marcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto via AFP)
 Karol Nawrocki, a Lengyel Köztársaság elnöke (Fotó: NurPhoto/AFP/Marcin Golba)

A háború átalakította az ukrán nemzeti identitást

Elemzők szerint az ukrajnai háború jelentősen felgyorsította az ország nemzeti identitásának átalakulását. Az orosz invázió következtében a társadalom jelentős része elfordult az orosz kulturális és történelmi kötődésektől, miközben megerősödött az ukrán nemzeti narratíva.

Az elmúlt években számos utcát, teret és közintézményt neveztek át Ukrajnában olyan történelmi személyiségekről, akik a szovjet uralom ellen harcoltak. E folyamat részeként egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) és az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) vezetői is.

Közvélemény-kutatások szerint az ukrán társadalomban jelentősen javult az egykori nacionalista szervezetek megítélése a háború kezdete óta. Míg egy évtizeddel ezelőtt a lakosság kisebbsége tekintett pozitívan rájuk, addig az orosz invázió után támogatottságuk számottevően növekedett.

A memorial service for Andriy Melnyk, a leader of the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), and his wife Sofia takes place at the Patriarchal Cathedral of the Resurrection of Christ of the Ukrainian Greek Catholic Church in Kyiv, Ukraine, on May 23, 2026. The ashes of Melnyk and his wife are brought back to Ukraine from Luxembourg. (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto) (Photo by Maxym Marusenko / NurPhoto via AFP)
Andrij Melnik, az Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN) vezetője és felesége, Szófia emlékére tartottak megemlékezést a kijevi Ukrán Görögkatolikus Egyház Krisztus Feltámadása Patriarchális Székesegyházában 2026. május 23-án (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko)

Emlékezetpolitikai vita vagy történelmi revízió?

A kérdés ugyanakkor továbbra is rendkívül érzékeny nemzetközi szinten. Lengyelországban és Izraelben sokan elfogadhatatlannak tartják, hogy olyan személyek kapjanak állami elismerést, akik szervezetei kapcsolatban álltak a náci Németországgal, illetve akiknek mozgalmaihoz háborús bűncselekményeket kötnek.

Ukrajnában ezzel szemben sokan elsősorban a szovjet uralom elleni küzdelmet és a függetlenségi törekvéseket látják ezekben a történelmi alakokban.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond Andrij Melnik, az Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN) vezetője és felesége, Szófia újratemetési ünnepségén (Fotó: AFP/Genya Savilov)
 

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