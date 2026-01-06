Az ukrán nácik legújabb hitvallása

Következzék egy idézet – kéretik nagyon figyelni, mutatom:

Mindenki, aki tudatos, aki homo sapiensnek tartja magát, aki érti az ok-okozati összefüggéseket, meghozta a döntést az államnyelv javára.

Ezt egy bizonyos Olena Ivanovszka jelentette ki, aki amúgy Ukrajna államnyelvvédelmi biztosa. Világos beszéd, nem igaz? Aki homo sapiens, az ukránul beszél. És most egy pillanatra csukják be a szemüket, és képzeljék el ugyanezt a mondatot bárhonnan máshonnan érkezve.

Aki homo sapiens, az németül beszél… Aki homo sapiens, az angolul beszél… Aki homo sapiens, az magyarul beszél… Lenne botrány, mi? Főleg az utolsóból… Most nem lesz. A sok woke, liberális gazember most majd félrenéz.

Amúgy többek között az ilyesféle mondatok vezettek el a háborúig. Tessék megnézni Nyikita Mihalkov dokumentumfilmjét erről az egész ukrán náci iszonyról, arról, hogy mit műveltek az ukrán nácik Donyeckben és Dombászban az ottani oroszokkal.

Többek között ilyen Olena-féle tanítónénik tartanak órát kisgyerekeknek, ahol arról beszélnek, ha van oroszul beszélő kispajtásuk, azzal ne álljanak szóba.

És innen már csak egy ugrás volt, hogy az ukrán nácik elkezdték ölni az oroszokat. És természetesen feltették Mihalkovot az ukrán náci halállistájukra. (Mihalkov filmjét itt megnézhetik, szerintem kötelező!)

Nos, akkor azért szögezzük le, mivel a „liberális” kemény mag nem fogja leszögezni: aki ilyen mondatokat mond, az nem homo sapiens. Hanem egy ukrán náci k…rva.

Az ilyeneket mind el kell takarítani, és majd utána lehet kezdeni valamit az ukránokkal és Ukrajnával. Addig viszont semmit. És normális embernek kedve sincs hozzá.

(U.i.: Amúgy érdekelne, hogy a magyar felmenőkkel is rendelkező Fegyír Sándor nagykövet úr mit szól ehhez? És szerinte mit szólnak a kárpátaljai magyar rokonai? Van véleménye, nagykövet úr? Van, csak fél elmondani? Pedig ön hősiesen harcolt a fronton. De megértem, ha valaki, hát ön biztosan tudja, az ukrán–orosz fronton harcolni biztonságosabb, mint az ukrán nácik célkeresztjébe kerülni…)

https://mandiner.hu/kulfold/2026/01/elszabadult-az-ukran-ombudsman-aki-homo-sapiens-az-mar-attert-az-ukran-nyelvre