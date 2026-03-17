Nem. Ilyen nincs…

Mrozek felhívta Ionescut:
– Olvastad?
– Olvastam…
– És?
– Szerintem ilyen nincs…
– Hívjuk fel Tristan Tzarát, szerintem vissza kell mennünk a dadaizmusig…
– Szervusz Tristan, olvastad?
– Olvastam…
– És?
– Nem hiszem el…
Itt tartunk most.
Olvassák el önök is, hátha lesz ötletük…
Borítókép: Antonio Aguto tábornok (Fotó: Wikipédia)
