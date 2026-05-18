időjáráskedvjóllétnapnappali

Hogyan befolyásolják az időjárási viszonyok a jóllétet?

Vége a hideg télnek, elvileg a tavasznak is, kizöldült a környezetünk. Azt viszont azért nehéz volt elfogadni, ami hétvégén történt, hiszen május van, lehetett volna jobb idő is. A mindennapi tapasztalatok azt sugallják, hogy a napos időjárás gyakran kellemes hangulattal jár, míg a hideg, borongós vagy felhős időjárás inkább negatív érzelmeket és kellemetlen élményeket vált ki. Az időjárási viszonyok, mint a természeti környezet fontos elemei több dimenziót ölelnek fel, mint például a fény, a hőmérséklet, a csapadék, a páratartalom, a szélsebesség, a levegőminőség és a szélsőséges időjárási események. Ezek a tényezők nemcsak közvetlenül befolyásolják a jóllét különböző dimenzióit, hanem kölcsönhatásba is léphetnek egymással, együttesen alakítják az egyén jóllétélményét.

Munkatársunktól
2026. 05. 18. 5:25
Illusztráció Fotó: (Fotó: Pexels)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jóllét nem csupán az emberi élet legfőbb célja, hanem számos pozitív életesemény – például a hosszú élettartam, a kreativitás, az interperszonális kapcsolatok minősége és a munkateljesítmény – fontos előrejelzője is. A mindennapi életben az emberek gyakran szoros összefüggésbe hozzák jóllétüket az időjárási viszonyokkal. Ilyen elmélet, vagy társadalmilag elfogadott nézet például az, hogy a szép idő javítja a jóllétet, míg a zord időjárás általában negatív érzelmekkel és alacsony jólléti szinttel társul. 

A mindennapi tapasztalatok azt sugallják, hogy a napos időjárás gyakran kellemes hangulattal jár, míg a hideg, borongós vagy felhős időjárás inkább negatív érzelmeket és kellemetlen élményeket vált ki.

Az elmúlt években, a természettudományi kutatások elmélyülésével a tudósok elkezdték szisztematikusabban vizsgálni az időjárási viszonyok és a jóllét közötti kapcsolatot. A vezető folyóiratokban megjelent cikkek gyakoriságának statisztikai elemzése azt mutatja, hogy jelentősen megnőtt a kapcsolatot vizsgáló kutatások száma. A jóllét mérésénél a pszichológia általában két kulcsfontosságú dimenziót vizsgál: az érzelmeket, amelyek magukban foglalják a pozitív és negatív érzelmi állapotokat, valamint a kognitív folyamatokat, amelyek az életelégedettséghez kapcsolódnak. Az érzelmi események elmélete szerint az egyén érzelmi állapotát gyakran közvetlenül befolyásolják az életesemények, és az időjárás – mint a mindennapi élet elkerülhetetlen külső változója – általában a mindennapi élet „légköri viszonyait” jelenti. A kutatások arra utalnak, hogy

az időjárási viszonyok, mint például a hőmérséklet, a napsütés, a csapadék, a szélsebesség és a levegőminőség, jelentősen befolyásolják az egyén jóllétét. 

Az időjárás jóllétre gyakorolt hatásának konkrét mechanizmusaira vonatkozó kutatások azonban még mindig viszonylag korlátozottak. A kutatási módszerek, az értékelési mutatók és a résztvevői csoportok közötti különbségek miatt a meglévő kutatási eredmények jelentős eltéréseket mutatnak. Ezek a különbségek nemcsak arra utalnak, hogy az időjárás jólétre gyakorolt hatásának mértéke szorosan összefügg a konkrét időjárási viszonyokkal, hanem tükrözik az egyéni különbségek fontos szerepét is ebben a folyamatban. Ennek következtében 

az, hogy az időjárási viszonyok befolyásolják-e az egyén jólétét, és ha igen, milyen mértékben, nem csupán az objektív időjárási állapotoktól függ, hanem az egyén fiziológiai, pszichológiai és társadalmi hátterétől is. 

Ez a tanulmány azzal kezdődik, hogy feltárja a környezeti pszichológia és a bioklimatológia elméleti alapjait, és elmagyarázza, hogyan befolyásolja az időjárás az emberi pszichológiai állapotokat és viselkedést. Ezután elemzi az időjárási viszonyok boldogságra gyakorolt közvetlen hatásait, különös tekintettel arra, hogy a napfény, a hőmérséklet, a páratartalom és más időjárási tényezők hogyan hatnak közvetlenül az emberek érzelmeire és jóllétére, valamint hogy ezek a hatások hogyan változnak az egyéni különbségek függvényében. Ezt követően ismertetik azokat a fiziológiai mechanizmusokat, amelyek révén az időjárási viszonyok befolyásolják a boldogságot. Például a napfény befolyásolja a melatonin és a D-vitamin termelését, ezáltal hatással van a hangulatra és a mentális egészségre.

Fotó: (Fotó: Pexels)

Jelenleg, bár az időjárás boldogságra gyakorolt hatását mind elméleti, mind empirikus kutatások alátámasztják, ezekben az eredményekben még mindig sok a bizonytalanság, ami kihívásokat jelent az egyének boldogságát fokozó feltételek megteremtésében. Először is, a kutatók még nem jutottak konszenzusra a „jó idő” definícióját illetően. Ennek megfelelően az emberek időjárási preferenciái a mindennapi életben is eltérők. 

„Ami az egyiknek édes, a másiknak keserű” – egyesek a napsütéses napokat kedvelik, míg mások az esős időt élvezik. Ez ellentmondásnak tűnik, így nincs esélyünk arra, hogy ha egy egyetlen és közös, mindenki boldogságát kielégítő „jó időt” szeretnénk meghatározni. 

A különböző időjárási tényezők gyakran összefüggnek egymással, ami megnehezíti egy adott időjárási tényező boldogságra gyakorolt hatásának elkülönítését más hatások befolyása nélkül. Még ugyanazon személy esetében is jelentősen eltérhet az azonos időjárási körülmény által kiváltott érzelmi élmény az időponttól vagy a helyzettől függően. Ezenkívül az időjárási körülmények boldogságra gyakorolt hatását befolyásolhatják a napi tevékenységek, és ezeknek a tevékenységeknek a hatása elfedheti az időjárási körülmények szerepét. Végül hiányoznak a kísérleti kutatások az időjárási körülmények és a boldogság közötti kapcsolatról, ami megakadályozza, hogy következtetést vonjunk le arról, hogy van-e ok-okozati összefüggés a kettő között. A tanulmány arra mutat rá, hogy az időjárási viszonyok és a boldogság közötti kapcsolat feltárása, valamint a boldogság fokozására szolgáló stratégiák megtalálása továbbra is egy kialakulóban lévő és folyamatosan fejlődő kutatási téma, amely különböző tudományágak kutatóinak együttműködését igényli.

 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelektőke struktúrák

A (jog)állam én vagyok!

Bogár László avatarja

Azért kell a rendiséget lerombolni, hogy a „rend”, és e rendet még védeni képes szakrális struktúrák ellenőrző szerepükkel élve nehogy megakadályozzák e Nagy Átalakulás profitszivattyúinak a működtetését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu