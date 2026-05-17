májusmájus a vérnyomásmérés hónapjahipertónia világszervezet

Csendes gyilkos betegség, ami bárkit utolérhet

A Hipertónia Világszervezet (WHL) kezdeményezésére 2005 óta tartják meg a Hipertónia Világnapját május 17-én. A céljuk, hogy a sokszor rejtve maradó kór veszélyeire, a megelőzés fontosságára és lehetőségeire felhívják a figyelmet. A magas vérnyomás a legelterjedtebb krónikus betegség a világ felnőtt lakosságának egyharmadát érinti.

Munkatársunktól
2026. 05. 17. 6:51
A modern kor átka: a stressz és az elhízás 

A hipertónia régen az idősebb generációk betegsége volt, ma viszont egyre fiatalabb korosztályokat ér el. A menedzserbetegségként is emlegetett jelenség mögött a folyamatos rohanás, a munkahelyi nyomás és a nem megfelelő alvás áll. Amikor stressz ér minket, a szervezetünk stresszhormonokat termel, amelyek összeszűkítik az ereket és megemelik a pulzust. Ha ez az állapot állandósul, az erek nem tudnak ellazulni, és a vérnyomás tartósan magas marad. Emellett az okoseszközök elterjedésével a fizikai aktivitásunk drasztikusan lecsökkent, miközben a kalóriadús, finomított szénhidrátokban gazdag ételek könnyebben elérhetőek, mint bármikor. Az elhízás közvetlenül növeli a vérnyomást, hiszen a nagyobb testtömeg ellátásához a szívnek nagyobb erővel kell pumpálnia a vért.

Az ellenőrzés a mi kezünkben van 

A Hipertónia Világnapjának legfontosabb üzenete az, hogy a sorsunk a saját kezünkben (és a saját csuklónkon vagy felkarunkon) van. A vérnyomásmérés az egyik legegyszerűbb, legfájdalommentesebb orvosi vizsgálat, amely otthon is könnyedén elvégezhető. A szakemberek szerint 40 éves kor felett mindenkinek, de rizikófaktorok (pl. családi halmozódás, túlsúly) esetén fiatalabb korban is évente legalább néhányszor ellenőriznie kellene a vérnyomását. 

A normális érték a bűvös 120/80 Hgmm körül mozog,

a 135/85 Hgmm feletti érték már figyelmet igényel. Ha a mérések során többször is 140/90 Hgmm feletti értékeket tapasztalunk, haladéktalanul háziorvoshoz kell fordulni. 

Életmódváltás vagy gyógyszer? 

Az életmódváltás minden esetben alapvető: túlsúly esetén a testsúlycsökkentés, a rendszeres dinamikus testmozgás és a sószegény étrend bizonyítottan jelentős vérnyomáscsökkentő hatású. Emellett fontos a dohányzás elhagyása, az alkoholfogyasztás mérséklése, a mediterrán diéta követése és a stresszkezelő technikák alkalmazása – ismertették. A betegek jelentős részének gyógyszeres kezelésre is szüksége van, a korszerű, 24 órás hatású készítmények napi egyszeri alkalmazása egyszerűbbé teszi a terápiát, míg az úgynevezett fix dózisú kombinációk – amelyek egyetlen tablettában több hatóanyagot tartalmaznak – tovább javíthatják a gyógyszerszedési együttműködést. A Magyar Hypertonia Társaság felhívja a figyelmet: a rendszeres vérnyomásmérés, az egészséges életmód és az orvossal való együttműködés révén jelentősen csökkenthető a szívinfarktusok és a szélütések száma és hosszú távon javítható a lakosság életminősége.

Több száz orvos csatlakozott a kampányhoz

A Magyar Hypertonia Társaság a hipertónia világnapja (május 17.) alkalmából idén is csatlakozott a nemzetközi MMM-kampányhoz (May Measurement Month – Május a vérnyomásmérés hónapja), a kezdeményezésben Magyarországon idén közel 600 orvos vesz részt.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
