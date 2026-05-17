Csendes gyilkos betegség, ami bárkit utolérhet

A modern kor átka: a stressz és az elhízás

A hipertónia régen az idősebb generációk betegsége volt, ma viszont egyre fiatalabb korosztályokat ér el. A menedzserbetegségként is emlegetett jelenség mögött a folyamatos rohanás, a munkahelyi nyomás és a nem megfelelő alvás áll. Amikor stressz ér minket, a szervezetünk stresszhormonokat termel, amelyek összeszűkítik az ereket és megemelik a pulzust. Ha ez az állapot állandósul, az erek nem tudnak ellazulni, és a vérnyomás tartósan magas marad. Emellett az okoseszközök elterjedésével a fizikai aktivitásunk drasztikusan lecsökkent, miközben a kalóriadús, finomított szénhidrátokban gazdag ételek könnyebben elérhetőek, mint bármikor. Az elhízás közvetlenül növeli a vérnyomást, hiszen a nagyobb testtömeg ellátásához a szívnek nagyobb erővel kell pumpálnia a vért.

Az ellenőrzés a mi kezünkben van

A Hipertónia Világnapjának legfontosabb üzenete az, hogy a sorsunk a saját kezünkben (és a saját csuklónkon vagy felkarunkon) van. A vérnyomásmérés az egyik legegyszerűbb, legfájdalommentesebb orvosi vizsgálat, amely otthon is könnyedén elvégezhető. A szakemberek szerint 40 éves kor felett mindenkinek, de rizikófaktorok (pl. családi halmozódás, túlsúly) esetén fiatalabb korban is évente legalább néhányszor ellenőriznie kellene a vérnyomását.

A normális érték a bűvös 120/80 Hgmm körül mozog,

a 135/85 Hgmm feletti érték már figyelmet igényel. Ha a mérések során többször is 140/90 Hgmm feletti értékeket tapasztalunk, haladéktalanul háziorvoshoz kell fordulni.