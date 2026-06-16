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A Helyzet

A bosszú törvénye

Amit most látunk, az a jogállamiság teljes megcsúfolása.

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Odrobina Kristóf
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Magyar Pétermagyarországorbán viktortörténelem 2026. 06. 16. 4:58
Fotó: Polyák Attila
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Amikor a Tisza párti többség kisajátítja az alaptörvényt, nemcsak a politikai ellenfeleit támadja, hanem a magyar választók millióit is kiskorúnak tekinti. Azt üzenik a nemzetnek, hogy nem elég érettek ahhoz, hogy eldöntsék, kit akarnak az ország élén látni, ezért törvényi úton szűkítik a választékot. Ez a mentalitás idegen a polgári értékrendtől, amely a felelős polgár szabad döntésén alapul. Magyar Péterék lépése ráadásul könnyen hosszú távú instabilitásba taszíthatja a magyar közjogot. 

Ha a mindenkori győztes első dolga az lesz, hogy a vesztesekre szabott, személyes bosszútörvényekkel betonozza be a saját pozícióját, a parlament a politikai leszámolások arénájává silányul. A jogbiztonság helyét a kiszámíthatatlanság, az elvi kormányzás helyét a nyers bosszúpártiság veszi át. 

A történelem azonban már számtalanszor bebizonyította, hogy az önkényes, bosszúvágyból született törvények hosszú távon mindig visszaütnek, és a jogot fegyverként használó alkotók végül a saját csapdájukba esnek. A polgári Magyarország nem kér ebből az önkényből!

 

               
       
       
       

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