A bosszú törvénye

Amikor a Tisza párti többség kisajátítja az alaptörvényt, nemcsak a politikai ellenfeleit támadja, hanem a magyar választók millióit is kiskorúnak tekinti. Azt üzenik a nemzetnek, hogy nem elég érettek ahhoz, hogy eldöntsék, kit akarnak az ország élén látni, ezért törvényi úton szűkítik a választékot. Ez a mentalitás idegen a polgári értékrendtől, amely a felelős polgár szabad döntésén alapul. Magyar Péterék lépése ráadásul könnyen hosszú távú instabilitásba taszíthatja a magyar közjogot.

Ha a mindenkori győztes első dolga az lesz, hogy a vesztesekre szabott, személyes bosszútörvényekkel betonozza be a saját pozícióját, a parlament a politikai leszámolások arénájává silányul. A jogbiztonság helyét a kiszámíthatatlanság, az elvi kormányzás helyét a nyers bosszúpártiság veszi át.

A történelem azonban már számtalanszor bebizonyította, hogy az önkényes, bosszúvágyból született törvények hosszú távon mindig visszaütnek, és a jogot fegyverként használó alkotók végül a saját csapdájukba esnek. A polgári Magyarország nem kér ebből az önkényből!