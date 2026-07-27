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Rekordszámú utas sereglett a luxushajókra – mégsem örülhet igazán az iparág

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A tengerjáró luxushajók világa alig néhány éve még a globális turizmus legnagyobb vesztesének tűnt. A világjárvány alatti teljes leállás, a zárt terek miatti egészségügyi aggályok, a környezetvédők folyamatos össztüze és a célállomások helyi lakosságának növekvő ellenállása úgy tűnt, tartósan zátonyra futtatja ezt a több milliárd dolláros iparágat. A sors azonban furcsa forgatókönyvet írt: a hajós turizmus nemcsak hogy talpra állt, de történelmi szintű, korábban soha nem látott növekedési pályára lépett.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 27. 19:48
Fellendülőben van a hajós turizmus
Fellendülőben van a hajós turizmus Fotó: ALAIN JOCARD Forrás: AFP
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Tetemes mennyiségű pénz folyik be a hajós turizmusból (Fotó: FRANK MOLTER / DPA)
Tetemes mennyiségű pénz folyik be a hajós turizmusból (Fotó: FRANK MOLTER / DPA)

A megújulás receptje

A hajótársaságok nem a csodára vártak, hanem radikálisan átalakították a működési modelljüket. A higiéniai protokollok teljes újratervezése mellett a legnagyobb áttörést az hozta, hogy a hajózást elkezdték all-inclusive élménycsomaggá formálni, amely ár-érték arányban sokszor versenyképesebb, mint egy azonos kategóriájú szárazföldi szálloda vagy resort.

A fiatalabb generációk megnyerése érdekében a hajótársaságok elmozdultak a hagyományos, merev menetrendektől. Megjelentek a rövidebb, 2-6 napos hétvégi utak a sűrűbben dolgozóknak, és drasztikusan megnőtt az igény az egzotikusabb, hosszabb, 8-13 napos észak-európai, alaszkai vagy transzatlanti expedíciókra is.

Ezzel párhuzamosan a Travel Agent Central piaci felmérése szerint a folyami hajózás is reneszánszát éli, mivel a kisebb hajók intimebb, kulturálisan merészebb és fenntarthatóbb élményt kínálnak a szárazföld belsejében.

További kulcsfontosságú stratégiai lépés volt a privát desztinációk kiépítése. Ahelyett, hogy túlterhelt európai vagy karibi történelmi városokban tennék ki az utasaikat, a nagyvállalatok saját exkluzív szigeteket vásároltak vagy bérelnek. Itt a költések közvetlenül a társaságnál és a helyi partnereknél maradnak, miközben az utasok ellenőrzött, tiszta és biztonságos környezetben pihenhetnek.

A folyami hajózás is egyre népszerűbb a turizmusban (Fotó: STRINGER / IC photo)
A folyami hajózás is egyre népszerűbb a turizmusban (Fotó: STRINGER / IC photo)

Valódi fenntarthatóság?

Az iparág hosszú távú túlélése és a növekedés fenntarthatósága azon múlik, hogy sikerül-e elérni a kitűzött zéró nettó kibocsátási célt 2050-ig. Az új generációs hajók már rugalmas üzemanyag-technológiával épülnek, cseppfolyósított földgázzal (LNG) vagy bioüzemanyagokkal működnek, és képesek a kikötőkben a szárazföldi elektromos hálózatra csatlakozni, ezzel nullára csökkentve a városok légszennyezettségét a várakozás ideje alatt.

Bár a kritikusok szerint a gigantikus méretek hajszolása továbbra is komoly ökológiai lábnyomot hagy, a fogyasztói igények megállíthatatlanok. A hajós turizmus bebizonyította, hogy képes a legmélyebb válságból is rugalmasan és megújulva felállni, így a modern tengerjárók ma már nem a múlt elavult monstrumai, hanem a globális turisztikai szektor leginnovatívabb és legjövedelmezőbb zászlóshajói.

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