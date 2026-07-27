Ismét lecsapott az ügyészség, ezúttal a Fidesz-frakció szervereit akarják lefoglalni

De kiemelte azt is, hogy a miniszterelnök korábban még azt mondta, hogy senkit nem fog vádolni semmivel, azonban az elmúlt napokban arról írt a közösségi médiában, hogy ki ellen és milyen időn belül várja az ügyészségi vizsgálatot.

Hankó: Engem senki ne fenyegessen börtönnel

A sajtótájékoztatón Hankó emlékeztetett, hogy Magyar Péter hetekkel ezelőtt és most is börtönnel fenyegette.

Kérdés, hogy mindezt honnan tudja, vagy ezzel félreérthetetlen utasítást ad-e

– fogalmazott az ellenzéki politikus.

Leszögezte, hogy koholt vádak alapján koncepciós eljárás zajlik, amely során hét munkatársamat bebörtönözték. Majd tudatta, hogy még április végén kezdeményezte a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásainak a felülvizsgálatát, amit később három hónapig gátoltak, aztán egy hete indítottak újra. Hankó szerint a Tisza-kormány művészeti köre azon gyűlölködik, hogy nem minden támogatást ők kaptak, pedig ők is százmilliókhoz jutottak.

Majd rögzítette, hogy szembeszáll az önkénnyel és a koncepciós eljárással, továbbá kiáll a szabadságért és az emberi méltóságért.

Engem senki ne fenyegessen börtönnel, a kollégáimat pedig engedjék ki a börtönből

– jelentette ki.

Borítókép: Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: Hatlaczki Balazs)