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Ismét lecsapott az ügyészség, ezúttal a Fidesz-frakció szervereit akarják lefoglalni

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Ismét lecsapott az ügyészség, ezúttal a Fidesz-frakció szervereit akarják lefoglalni

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A Fidesz–KDNP kivonult az Országgyűlés üléséről, miután a tiszás levezető elnök megvonta a szót Hankó Balázs ellenzéki képviselőtől. Bóka János és Rétvári Bence frakcióvezetők bírálták a Tisza Pártot és Magyar Pétert, míg Hankó részletesen reagált a személyét ért támadásokra. Emellett az is kiderült, hogy az ügyészég megjelent abban a teremben, ahol a Fidesz-frakció szervereit tárolják, hogy azokat lefoglalják.

Máté Patrik
2026. 07. 27. 16:05
Fotó: Hatlaczki Balazs
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De kiemelte azt is, hogy a miniszterelnök korábban még azt mondta, hogy senkit nem fog vádolni semmivel, azonban az elmúlt napokban arról írt a közösségi médiában, hogy ki ellen és milyen időn belül várja az ügyészségi vizsgálatot.

Hankó: Engem senki ne fenyegessen börtönnel

A sajtótájékoztatón Hankó emlékeztetett, hogy Magyar Péter hetekkel ezelőtt és most is börtönnel fenyegette.

Kérdés, hogy mindezt honnan tudja, vagy ezzel félreérthetetlen utasítást ad-e

– fogalmazott az ellenzéki politikus.

Leszögezte, hogy koholt vádak alapján koncepciós eljárás zajlik, amely során hét munkatársamat bebörtönözték. Majd tudatta, hogy még április végén kezdeményezte a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásainak a felülvizsgálatát, amit később három hónapig gátoltak, aztán egy hete indítottak újra. Hankó szerint a Tisza-kormány művészeti köre azon gyűlölködik, hogy nem minden támogatást ők kaptak, pedig ők is százmilliókhoz jutottak.

Majd rögzítette, hogy szembeszáll az önkénnyel és a koncepciós eljárással, továbbá kiáll a szabadságért és az emberi méltóságért. 

Engem senki ne fenyegessen börtönnel, a kollégáimat pedig engedjék ki a börtönből

– jelentette ki.

Borítókép: Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: Hatlaczki Balazs)

 

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