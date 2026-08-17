Kihagyott Fradi-tizenegyes, nehéz zöld-fehér győzelem Zalaegerszegen

A 66. percben a zalaegerszegi Kiss kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül.

Az esetet megnézte a VAR és tizenegyest ítélt.

A Fradi gólszerzője, Corbu azonban nem tudott túljárni Gundel-Takács Bence eszén, a ZTE kapusa, csakúgy, mint a tavaszi MK-döntőben, most is védett, így ez a büntető kimaradt. A zalaiak kapusa ezzel megmentette csapatát a góltól, egyben a meccs így továbbra sem dőlt el.

A 81. percben Cadú 26 méterről emelte be a labdát a tizenhatoson belülre, a labda egy pattanás után a kapuba került. Ám a VAR visszavonta a gólt, mert az elemzés szerint Zachariassen lesen állva okozhatott zavart a védelemben. Így ezt a gólt nem írhattuk be a Fradi neve mellé. A 92. percben Szendrei előtt ott volt az egyenlítés lehetősége, de ez is kimaradt, mert Dibusz nagy bravúrral védett.

A hátralévő percek eseménytelenül peregtek le, így a Fradi megszerezte a 2026-27-es bajnokságban az első győzelmét, s ezzel elmozdult az utolsó helyről.

Labdarúgó NB I, 4. forduló: ZTE–Ferencváros 0-1 (0-1).