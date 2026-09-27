Innen kaphatott fülest Magyar Péter, hogy milyen fejlemények várhatóak az NKA-ügyben

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A miniszterelnök az országjárásának a szolnoki állomásán arra utalt, hogy hétfőn új fejlemények várhatóak az NKA-ügyben. Felmerül, hogy Magyar Péter mégis honnan tudhatja előre, hogy milyen nyomozati cselekmények várhatóak. Ezért lapunk kérdést küldött a Legfőbb Ügyészségnek, a válasz pedig sokat sejtető volt, bár hasonlóan titokzatos, mint a kormányfő utalgatásai.

Máté Patrik
2026. 09. 27. 15:58
Magyar Péter nem vot fukar az ígéretekkel Forrás: MW
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A fideszes politikus kiemelte, hogy volt munkatársait – a nyomásgyakorlás eszközeként használva – politikai fogolyként tartották, tartják fogva úgy, hogy a támogatások kulturális céljának vizsgálatát a kezdeményezése ellenére nem folytatták le. Hozzátette: a forrás felszabadításáról kormánydöntés határozott, a felhasználás célja és a döntések a vonatkozó jogszabályoknak, valamint eljárásrendnek megfeleltek, azok a magyar kultúrát támogatták.

Ami most Magyarországon történik, az politikai leszámolás – jelentette ki Facebook-videójában Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője szerint teljesen egyértelmű mi történik: először a Fidesz közösségének szellemi műhelyei kerültek célkeresztbe, ezután pedig a párt tagjai és vezetői fognak következni. Bóka arra számít, hogy már jövő héten elindul a hajtóvadászat, aminek a célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MW)

 

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