Innen kaphatott fülest Magyar Péter, hogy milyen fejlemények várhatóak az NKA-ügyben

A fideszes politikus kiemelte, hogy volt munkatársait – a nyomásgyakorlás eszközeként használva – politikai fogolyként tartották, tartják fogva úgy, hogy a támogatások kulturális céljának vizsgálatát a kezdeményezése ellenére nem folytatták le. Hozzátette: a forrás felszabadításáról kormánydöntés határozott, a felhasználás célja és a döntések a vonatkozó jogszabályoknak, valamint eljárásrendnek megfeleltek, azok a magyar kultúrát támogatták.

Ami most Magyarországon történik, az politikai leszámolás – jelentette ki Facebook-videójában Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője szerint teljesen egyértelmű mi történik: először a Fidesz közösségének szellemi műhelyei kerültek célkeresztbe, ezután pedig a párt tagjai és vezetői fognak következni. Bóka arra számít, hogy már jövő héten elindul a hajtóvadászat, aminek a célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MW)