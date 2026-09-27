Tömegmészárlások egymás után Dél-Afrikában
A hétvégén két, egymással nem összefüggő vérengzés történt Dél-Afrikában. A súlyos biztonsági gondokkal küzdő országban ugyan mindennaposak a lövöldözések, de ilyen mértékű tömeggyilkosság még ott is rendhagyó.
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