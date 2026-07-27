„Felesleges vele foglalkozni”, mégis megint vad orbánozásba fogott Magyar Péter + videó

Ezt követően azonban kibújt a szög a zsákból, ugyanis Magyar Pétert láthatóan negatívan érintette, hogy az egybehangzó közvélemény-kutatások szerint is csökkent a Tisza Párt népszerűsége, ezt a kormányfő többször is megemlítette a beszédében, miközben Orbán Viktort szidta. Emlékezetes, a hétvégén Magyar Péter arról tett közzé Facebook-bejegyzést, hogy felesleges a volt miniszterelnökkel foglalkozni.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter szerint Orbán Viktor nem mond igazat a Fidesz szavazóinak. Majd úgy vélekedett, hogy nincsen ma olyan társadalmi csoport, amiben a Fidesz vezetne, vagy legalább megközelítené a Tisza Pártot. Szerinte a Fidesz szavazói a szemükben nem lesznek kevesebbek, és azt ígérte, hogy a kormány értük is dolgozni fog.

A kormányfő beszámolt róla, hogy a Miniszterelnökségen eddig 106 milliárd forintos feltételezett károkozás miatt tettek feljelentést. De több ügyben tettek feljelentést a tudományos és technológiai, valamint a gazdasági és energetikai minisztériumban is.

A miniszterelnök felszólalásában a múlt heti kormányszóvivői sajtótájékoztatón elmondott beszédét is megismételte, és ismét felsorolta, hogy az Eximbank kapcsán milyen feljelentéseket tettek az elmúlt napokban.

Magyar Péter ez követően a Fidesz–KDNP képviselőire nézve kijelentette, „ellopták a magyar emberek pénzét”. A kormányfő hosszasan beszélt az elszámoltatásokról, illetve a kormányzat átvilágításáról.

A kormányfő történelminek nevezte, hogy a parlament a héten szavaz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal (NVVH) felállításáról. Mint mondta, a hivatal feladata világos lesz: feltárni, hogy hol van a közpénzből felhalmozott vagyon.

Magyar Péter szerint az is a dolguk, hogy ilyet még egyszer ne tehessenek meg a hazával. Ezért tartja fontosnak, hogy Szeverényi Dávid személyében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak (KEHI) új elnöke van. De kiemelte azt is, hogy a Tisza-frakció Sonnevend Pált jelöli alkotmánybírónak. Majd arról beszélt, hogy ismét bejárják az országot és azt üzente a Tisza-szigetek tagjainak, hogy készüljenek.