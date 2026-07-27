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Megkapta a megszorítási ukázt külföldről a Tisza-kormány, brutális intézkedések sorozata szerepel a listán

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„Felesleges vele foglalkozni”, mégis megint vad orbánozásba fogott Magyar Péter + videó

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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával vette kezdetét hétfőn az Országgyűlés újabb rendkívüli ülése. A képviselők több jelentős törvényjavaslat mellett az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról is dönthetnek. A Fidesz bejelentette: nem vesz részt sem a jelölésben, sem a szavazásban.

Gábor Márton
2026. 07. 27. 13:13
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Ezt követően azonban kibújt a szög a zsákból, ugyanis Magyar Pétert láthatóan negatívan érintette, hogy az egybehangzó közvélemény-kutatások szerint is csökkent a Tisza Párt népszerűsége, ezt a kormányfő többször is megemlítette a beszédében, miközben Orbán Viktort szidta. Emlékezetes, a hétvégén Magyar Péter arról tett közzé Facebook-bejegyzést, hogy felesleges a volt miniszterelnökkel foglalkozni.

Országgyűlés Parlament Magyar Péter
Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter szerint Orbán Viktor nem mond igazat a Fidesz szavazóinak. Majd úgy vélekedett, hogy nincsen ma olyan társadalmi csoport, amiben a Fidesz vezetne, vagy legalább megközelítené a Tisza Pártot. Szerinte a Fidesz szavazói a szemükben nem lesznek kevesebbek, és azt ígérte, hogy a kormány értük is dolgozni fog.

A kormányfő beszámolt róla, hogy a Miniszterelnökségen eddig 106 milliárd forintos feltételezett károkozás miatt tettek feljelentést. De több ügyben tettek feljelentést a tudományos és technológiai, valamint a gazdasági és energetikai minisztériumban is.

A miniszterelnök felszólalásában a múlt heti kormányszóvivői sajtótájékoztatón elmondott beszédét is megismételte, és ismét felsorolta, hogy az Eximbank kapcsán milyen feljelentéseket tettek az elmúlt napokban.

Magyar Péter ez követően a Fidesz–KDNP képviselőire nézve kijelentette, „ellopták a magyar emberek pénzét”. A kormányfő hosszasan beszélt az elszámoltatásokról, illetve a kormányzat átvilágításáról.

A kormányfő történelminek nevezte, hogy a parlament a héten szavaz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal (NVVH) felállításáról. Mint mondta, a hivatal feladata világos lesz: feltárni, hogy hol van a közpénzből felhalmozott vagyon.

Magyar Péter szerint az is a dolguk, hogy ilyet még egyszer ne tehessenek meg a hazával. Ezért tartja fontosnak, hogy Szeverényi Dávid személyében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak (KEHI) új elnöke van. De kiemelte azt is, hogy a Tisza-frakció Sonnevend Pált jelöli alkotmánybírónak. Majd arról beszélt, hogy ismét bejárják az országot és azt üzente a Tisza-szigetek tagjainak, hogy készüljenek.

A kormány intézkedéseinek a kedvezményezettjei a bankok

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalására válaszolva úgy vélekedett, hogy 

Ilyen erőszakos közjogi letarolás soha nem történt, akik ehhez a nevüket adták, behúzott nyakkal fognak ülni.

Megjegyezte, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége az embereknek 50-70 forintot jelent, összességében 2 milliárd forint, a kampányban pedig arról volt szó, hogy a nem vényköteles gyógyszerek áfája is csökken.

Ez is egy újabb megszegett ígéret

– vélekedett.

Rétvári arra emlékeztetett, hogy a Fidesz-kormány idején több gyógyszer ára jelentősen csökkent, majd hangsúlyozta azt is, hogy ők vezették be a tűzifa-támogatást, keményebb teleken külön programokat is indítottak. Az ellenzéki politikus kijelentette, hogy a Tisza megszünteti a jelzáloghitelek kamatstopját, amivel körülbelül 450 milliárd forintot küldenek vissza a bankok zsebébe.

Az önök intézkedéseinek kedvezményezettjei a bankok, a multik

– jelentette ki.

A frakcióvezető szerint nagyon fáj a miniszterelnöknek, hogy Tusnádon, ahol korábban az első sorban tapsolt, idén nem lehetett ott. Majd emlékeztetett, hogy Magyar Péter 2024-ben arról beszélt, Magyarország teljesítette az uniós források feltételeit, valamint több más ellentmondást is lát a miniszterelnök kommunikációjában.

Csak pillanatnyi mondatokat mondogat, akár egymásnak ellentéteseket. Orbán Viktornak van világképe, önnek Facebook-posztjai vannak

– mondta Rétvári.

A frakcióvezető végül felolvasott egy Rákosi Mátyás idézetet, ami szerinte akár Magyar Pétertől is származhatna.

A Tisza végighazudta a kampányt

Bóka János a válaszában úgy vélekedett, hogy a miniszterelnök feltűnően sokat foglalkozott a Fidesszel. 

Talán az lehet az oka, hogy legbelül, mélyen mégiscsak ön akar ezen a helyen ülni, de én ezen nem tudok segíteni. A politikai közösségünk úgy döntött, hogy ön minden választott pozícióra méltatlan

– üzente Magyar Péternek a Fidesz frakcióvezetője.

Majd megjegyezte, hogy Magyar Péter még a hétvégén úgy vélekedett, hogy Tusványossal nem kell foglalkozni. 

Bóka szerint a Tisza végighazudta a választási kampányt és a kormányzati tevékenység sem tartja vissza őket attól, hogy ezt hasonló lelkesedéssel műveljék. Emlékeztetett, hogy 700 ezer családnak ígértek iskolakezdési támogatást, nem tartották be. Azt ígérték, hogy valamennyi gyógyszer áfáját mérséklik, ezt sem tartották be. A családi pótlékot sem duplázták meg, a mentelmi jogról nem is beszélve, viszont hoztak több olyan intézkedést, amiről a választási kampányban nem volt szó, ilyen a kamatstop kivezetése és a védett árak rendszerének felszámolása.

Bóka János szerint felmerül, hogy

az alkotmánybírókat politikai megfontolásból, önkényes módon távolítják el a pozíciójukból.

Kiemelte, hogy a Tisza jelöltje, Sonnevend Pál megírta, hogyan lehet a fékeket kikapcsolni és önkényesen eltávolítani, de még ő sem írt arról, hogy egy olyan alkotmánybíró helyére ülne be, akinek a pozícióját nem a korhatárral szüntetik meg, hanem azzal, hogy elveszíti a passzív választójogát A frakcióvezető leszögezte, a Fidesz nem vesz részt az alkotmánybíró-választás folyamatában. Végül felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter a kormány nevében a Tiszta Szigetek munkájáról beszélt a pulpitusról.

Ez várható még az ülésen

A parlamenti napirend szerint a képviselők nyolc előterjesztést tárgyalnak meg. Ezek között szerepel a mezőgazdasági kárenyhítési rendszer módosítása, a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatás szabályozásának átalakítása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat.

A kormány kezdeményezésére ismét napirendre kerülhet a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó jogszabálycsomag is, amely országos közlekedésszervező és gördülőállomány-kezelő társaság létrehozását is lehetővé tenné. Emellett az Országgyűlés tárgyalhatja a helyreállítási terv energetikai vállalásainak teljesítéséhez szükséges törvénymódosításokat, valamint az ügynökakták nyilvánosságáról szóló előterjesztést is.

A parlament előtt fekvő javaslatok között szerepel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása is. Az előterjesztés indoklása szerint az új szervezet célja a közvagyont érintő visszaélések feltárása, a vagyonkimentés megakadályozása és az állami vagyon hatékonyabb védelme.

Dönthetnek az új alkotmánybíró személyéről

A rendkívüli ülés egyik legfontosabb napirendi pontja az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztása lehet. A parlament Hende Csaba megüresedett helyére választhat új alkotmánybírót.

A jelölési folyamat során a Tisza-frakció Sonnevend Pál egyetemi tanárt nevezte meg jelöltként. Az alaptörvény értelmében az alkotmánybíró megválasztásához a parlamenti képviselők kétharmadának támogatása szükséges, titkos szavazás keretében. A megbízatás kilenc évre szól.

Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása az alaptörvény tizenhetedik módosítása nyomán szűnt meg. Az új szabályozás tizenkét évben maximálta az országgyűlési képviselőként eltölthető időt, márpedig a módosítás értelmében alkotmánybíró csak az lehet, aki képviselőek megválasztható. Így a korábban több mint két évtizeden át parlamenti képviselőként dolgozó politikus megbízatása megszűnt

Az alkotmánymódosítás következtében a következő időszakban további személyi változások is várhatók az Alkotmánybíróságon: Polt Péter elnök, valamint Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán alkotmánybíró megbízatása is megszűnik a módosításban meghatározott határidő szerint. Ők annak a módosíásak esnek áldozatául, amely szerint hetvenévesnél idősebb személy nem lehet alkotmánybíró.

A Fidesz távol marad a szavazástól

A Fidesz parlamenti frakciója közölte, hogy sem a jelölési folyamatban, sem az alkotmánybíró megválasztásában nem vesz részt. A frakció álláspontja szerint Hende Csabát a Tisza Párt „önkényesen megfosztotta” alkotmánybírói tisztségétől, miközben az új jelölt kiválasztására rendkívül rövid időt biztosítottak. A Fidesz közleménye szerint ilyen körülmények között nem kíván részt venni az eljárásban, ezért sem a jelölést, sem a szavazást nem támogatja.

A hétfőn kezdődő ülés a tavaszi ülésszak lezárása óta immár a hetedik rendkívüli parlamenti ülés lesz, amelyet a kormány kezdeményezett.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Németh András Péter)

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