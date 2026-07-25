Megnevezte Ab-jelöltjét a Tisza, Hende Csaba viszont nem hagyja annyiban: alkotmányjogi panaszt nyújtott be

Kritika az Amnestytől

Az Amnesty International Magyarország is bírálatot fogalmazott meg az alkotmánybírójelölés kapcsán. A nemzetközi jogvédő NGO szerint a Tisza Párt indokolatlan sietséggel választ új alkotmánybírót, és ezzel ugyanazt az egypárti gyakorlatot követi, amelyet korábban a Fidesz esetében is kifogásolt. A jogvédő szervezet úgy véli, a hatvannapos határidő lehetőséget adna valódi szakmai és politikai egyeztetésre, ehelyett azonban hétfőn már meg is történhet a választás és az eskütétel.