Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet)
Nekiment az Amnesty a Tiszának, egypárti alkotmánybíró-választást emleget a jogvédő szervezet
Az Amnesty International Magyarország szerint a Tisza Párt indokolatlan sietséggel választ új alkotmánybírót, és ezzel ugyanazt az egypárti gyakorlatot követi, amelyet korábban a Fidesz esetében is kifogásolt. A jogvédő szervezet úgy véli, a hatvannapos határidő lehetőséget adna valódi szakmai és politikai egyeztetésre, ehelyett azonban hétfőn már meg is történhet a választás és az eskütétel.
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