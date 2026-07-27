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Zuhanórepülés: fordulatot hozott Magyar Péter megítélésében az államfőjelölési fiaskó

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Megtorpant a Tisza lendülete: már saját szavazóik is bírálták Magyar Péter elhibázott államfőjelölését. Ezzel párhuzamosan pedig a Publicus felmérése szerint Magyar Péter személyes megítélése is romlott.

Gábor Márton
2026. 07. 27. 8:41
Fotó: Havran Zoltán
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A Medián is ugyanarra jutott

Hasonló következtetésre jutott a HVG számára készített Medián-kutatás is. A felmérés szerint a Tisza támogatottsága ugyan továbbra is magas, de júniushoz képest három-öt százalékpontos visszaesés következett be, miközben a Fidesz támogatottsága hibahatáron belül emelkedett.

A Medián külön vizsgálta a köztársaságielnök-jelölés fogadtatását is. A kutatás szerint a társadalom 94 százaléka értesült arról, hogy Magyar Péter Polgár Juditot kérte fel államfőjelöltnek.

Az eredmények alapján azonban maga az eljárás komoly kritikákat kapott.

A megkérdezettek kétharmada kifogásolta, hogy elmaradt a korábban ígért társadalmi egyeztetés, és mindössze 22 százalék tartotta helyesnek, hogy a Tisza gyorsan döntött az államfőjelölt személyéről. Különösen figyelemre méltó, hogy még a Tisza saját szavazói között is többségben voltak a kritikus vélemények: hatvan százalékuk szerint hiányzott a társadalmi egyeztetés, míg Polgár Judit személyét is csak 43 százalékuk támogatta köztársaságielnök-jelöltként.

Stabilizálódhat a Fidesz

Mindkét kutatás arra utal, hogy a Fidesz ugyan továbbra is jelentős hátrányban van a pártpreferenciák tekintetében, de az elmúlt hetekben sikerült megállítania korábbi visszaesését.

A Publicus szerint a kormánypárt minden vizsgált kategóriában javított eredményén májushoz képest, míg a Medián is enyhe erősödést mért. A két, egymástól független kutatás közös tanulsága, hogy a Polgár Judit államfőjelölése körüli vita nem maradt politikai következmények nélkül. A Tisza támogatottsága ugyan továbbra is magas, azonban a korábban töretlennek tűnő növekedés megtorpant, és Magyar Péter személyes megítélése is érzékelhetően romlott az elmúlt hetekben.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)

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