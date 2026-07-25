Borítókép: Németh Zsolt, Orbán Viktor és Tőkés László (Fotó: Havran Zoltán)
„Felesleges vele foglalkozni” – írta Magyar Péter, miközben éppen Orbán Viktorról posztolt
Miközben a kormány asztalán egyre több kényes, megoldásra váró kérdés sorakozik, Magyar Péter egész délelőtt Orbán Viktor tusványosi beszédével volt elfoglalva.
Tusványos 2026
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Ha nem indul be a gazdasági kormányzás, bekövetkezhet Magyarország ötödik kifosztása. Nekünk a szabadság széles koalícióját kell felépítenünk
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!