Izgalmas végjáték, nyolc éve nem látott sikert ért el a magyar válogatott

A nők között a tavaly ezüstérmes magyar válogatott befejezte a szereplését a Világkupában, a Spanyolország és a Hollandia elleni vereség után Cseh Sándor gárdája Kínát 12-8-ra legyőzte, így a hetedik helyen végzett.

Vízilabda, Világkupa, szuperdöntő

férfiak, elődöntő:

Magyarország–Ausztrália 13-12 (2-3, 4-2, 4-3, 3-4)

nők, a 7. helyért: