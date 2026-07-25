Izgalmas végjáték, nyolc éve nem látott sikert ért el a magyar válogatott

A nők között a tavaly ezüstérmes magyar válogatott befejezte a szereplését a Világkupában, a Spanyolország és a Hollandia elleni vereség után Cseh Sándor gárdája Kínát 12-8-ra legyőzte, így a hetedik helyen végzett.
Vízilabda, Világkupa, szuperdöntő
férfiak, elődöntő:
- Magyarország–Ausztrália 13-12 (2-3, 4-2, 4-3, 3-4)
nők, a 7. helyért:
- Magyarország–Kína 12-8 (4-2, 3-2, 3-3, 2-1)
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