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Fájó vereség az olimpiai bajnoktól Sydney-ben a női vízilabda VK-döntőben

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Az a csapat, amely 11 emberelőnyből csak két gólt tud lőni, nem nyerhet az olimpiai bajnok ellen. Ez lehet a rezüméje a magyar női vízilabda-válogatott spanyolok elleni negyeddöntőjének, amelyet 8-7-re elvesztettünk Sydney-ben a női Világkupa negyeddöntőjében. A magyarok így az 5-8. helyért játszanak majd Hollandia ellen.

Magyar Nemzet
2026. 07. 22. 13:24
Neszmély Boglárka a magyar kapuban a spanyolok ellen Fotó: RONALD MARTINEZ Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Emberelőnyben kezdtük a harmadik negyedet, gyorsan megjátszott fór után Hajdú Kata önmaga második gólját lőtte be, s újra döntetlent mutatott a tábla (5-5). Perez Vivas-t ez nem zavarta, a spanyolok akciógóllal válaszoltak, de nem volt nehéz dolguk, mert a mieink védekezése nem állt a helyzet magaslatán. Ez már a második olyan kapott gól volt, amikor 3-4 magyar védő keringett az ellenfél körül - mindhiába. Garda Krisztina szedte össze a magyarokat, távoli góllal operált és újra egyenlő volt az állás. 

A negyedik negyedben ötméterest kaptunk, amit Hajdú Kata értékesített, ezzel másodszor is mi vezettünk. 

Mivel a spanyolok újabb támadásánál Neszmélyi védett, megint lehetőség nyílt a kétgólos vezetést megszerzésére - hiába.

Bertran Vidal bántóan egyedül maradt a szélen, nem is hibázott. 7-7 lett ezzel az állás. Emberelőnyben addig lóbáltuk, míg ez is kimaradt, ez volt sorozatban a második magyar fór, amit nem tudtunk gólra váltani. Ráadásul vészesen közeledett a meccs vége. Szerencsére a spanyolok sem voltak a helyzet magaslatán, fáradtak és hibáztak. Jöhetett a harmadik emberelőnyünk, de csaka magyarok időkérése után. Ez sem ment be. Előbb Hajdú, majd a kipattanót Keszthelyi lőtte a kapufára, de az a tanácstalanság, ami jellemezte ezt a támadást, nem volt épp biztató. A túloldalon a spanyolok is megkapták az előnyt, Tibát zavarták le. Három másodperccel a támadóidő lejárta előtt kaptuk meg a nyolcadikat. Kezdett meleg lenni a helyzet, mert kettő perc sem volt már hátra. A negyedik magyar előny is kimaradt, mert Hajdú a kapufára lőtt. A spanyolok lezárhatták volna a meccset, de a bírók kontrát ítéltek, megint mi jöttünk. Hiába. 

Garda lőtt, a kapus védett, a spanyolok időt kértek és ezzel számunkra gyakorlatilag vége lett a meccsnek.

Fájó volt ez a vereség, mert a kezünkben volt annak a lehetősége, hogy megverjük az olimpiai bajnokot. Nem sikerült. Spanyolország 8-7-re nyert, a magyarok 11 emberelőnyből mindössze kettőt lőttek be. Folytatás Hollandia ellen az 5-8. helyért. 

Női vízilabda Világkupa, negyeddöntő: Spanyolország-Magyarország 8-7

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