Most az ötöspárbaj sem nekünk kedvezett, nem így képzeltük a Világkupát
A magyar válogatott 11-11 után ötméteresekkel kikapott az Európa-bajnok holland csapattól a Sydney-ben zajló női vízilabda Világkupa szuperdöntőjében. Cseh Sándor csapata így a hetedik helyért játszhat, magyar idő szerint szombat hajnalban az ellenfél Kína lesz.
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