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vízilabdamagyar női vízilabda-válogatottCseh Sándor

Most az ötöspárbaj sem nekünk kedvezett, nem így képzeltük a Világkupát

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A magyar válogatott 11-11 után ötméteresekkel kikapott az Európa-bajnok holland csapattól a Sydney-ben zajló női vízilabda Világkupa szuperdöntőjében. Cseh Sándor csapata így a hetedik helyért játszhat, magyar idő szerint szombat hajnalban az ellenfél Kína lesz.

Forrás: MTI2026. 07. 24. 8:42
Cseh Sándor csapata két szoros csatából is rosszul jött ki, a magyar válogatott csak a hetedik helyért játszhat a vízilabda Világkupa szuperdöntőjében Fotó: NurPhoto via AFP/Dimitris Mantzouranis
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