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Az indiai űrkutatás bebizonyította, hogy világszínvonalú innováció viszonylag szerény költségekkel is elérhető

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A világűrben egyre élesebbé váló verseny egyedülálló lehetőséget kínál Indiának arra, hogy olyan narratívát alakítson ki, amelyben az űrkutatás motorja nem a konfrontáció, hanem az együttműködés. India – amelyet megbízható és költséghatékony űrhatalomként ismernek el – jelenleg kiváló pozícióban van ahhoz, hogy technológiai vívmányait tartós nemzetközi partnerségekké alakítsa, amelyek hozzájárulnak a tudományos fejlődéshez, a gazdasági növekedéshez és a fenntartható fejlődéshez – írta véleménycikkében Gurjit Singh, volt nagykövet.

2026. 08. 14. 9:21
Fotó: - Forrás: Indian Space Research Organisati
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A volt nagykövet úgy fogalmazott:

„India bebizonyította az ilyen együttműködés diplomáciai értékét. A Dél-Ázsiai Műhold révén kommunikációs és fejlesztési előnyöket biztosított a szomszédos országok számára. Az indiai hordozórakéták világszerte kormányok, egyetemek és kereskedelmi üzemeltetők számára több száz külföldi műholdat juttattak sikeresen pályára. India döntése, hogy csatlakozik az Artemis-megállapodásokhoz, tükrözi hajlandóságát arra, hogy nemzetközi együttműködés keretében részt vegyen a Hold békés kutatásában. A NASA-val, az Európai Űrügynökséggel és a JAXA-val folytatott együttműködés megerősítette India tudományos és technológiai képességeit.”

Hangsúlyozta: „Ezek a partnerségek megerősítik India pozícióját a globális Dél vezető hangjaként. India olyan fejlesztési partnerségeket kínál, amelyek a megfizethetőségre, a megbízhatóságra és a kölcsönös tiszteletre épülnek, ahelyett, hogy technológiai függőséget teremtenének. Az űrkutatási együttműködés ezért az indiai diplomácia egyre fontosabb eszközévé vált, amely megerősíti a kétoldalú kapcsolatokat, miközben kézzelfogható fejlesztési előnyöket is biztosít.”

Teljes potenciáljának kiaknázása érdekében India arra fog törekedni, hogy fenntartsa a reformok lendületét. Elengedhetetlen lesz a szabályozási jóváhagyások gyorsítása, a kockázati tőkéhez való jobb hozzáférés, a szellemi tulajdon védelmének erősítése, valamint a kutatóintézetek, az ipar és az akadémiai szféra közötti szorosabb együttműködés. 

– írta, kiemelve: a közbeszerzési politika továbbra is támogatni fogja az indiai startup-vállalkozásokat, lehetővé téve számukra a bővülést, az innovációt és a globális ellátási láncokba való beilleszkedést.

India olyan pozícióban van, hogy nagyobb szerepet tölthet be a világűr irányításának alakításában. 

– hívta fel a figyelmet Gurjit Singh, hozzátéve: „a szatellitpályák zsúfoltsága, az űrszemét, a források felelősségteljes kihasználása, valamint az új űrtechnikai lehetőségekhez való méltányos hozzáférés egyre sürgetőbb nemzetközi kérdésekké válnak. Az űrtevékenységek bővülésével egyre nagyobb szükség lesz olyan országokra, amelyek képesek konszenzust kialakítani a felelősségteljes normákról és gyakorlatokról. India régóta fennálló elkötelezettsége a világűr békés felhasználása iránt, valamint növekvő technológiai képességei együttesen felkészítik arra, hogy érdemben hozzájáruljon az átláthatóságot, a fenntarthatóságot és a méltányos hozzáférést előmozdító szabályok kidolgozásához.”

A következő évtized nem csupán azt fogja eldönteni, mely országok vezetnek az űrkutatásban, hanem azt is, hogy hogyan fogják irányítani a világűrt.

– hangsúlyozta a volt nagykövet. Hozzátette: „Tudományos képességeivel, vállalkozói ökoszisztémájával és nemzetközi hitelességével India egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy áthidalja a különbséget a már megalapozott és a feltörekvő űrhatalmak között. Az inkluzivitáson, a kölcsönös előnyökön és az innováción alapuló együttműködési partnerségek kiépítésével India űrprogramját globális szerepvállalásának egyik fő pillérévé alakíthatja.”

Gurjit Singh úgy fogalmazott: „Egy egyre inkább megosztott világban India űrszektora erőteljesen emlékeztet arra, hogy az űrkutatás legnagyobb eredményei azok, amelyek összehozzák a nemzeteket. Ez könnyen India legmaradandóbb hozzájárulása lehet az emberiség következő határátlépéséhez.”

Borítókép: Az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO),  ISRO LVM3-M6 hordozórakétájának felszállása - képünk illusztráció (Fotó: AFP)

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