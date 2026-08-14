Az indiai űrkutatás bebizonyította, hogy világszínvonalú innováció viszonylag szerény költségekkel is elérhető

Hangsúlyozta: „Ezek a partnerségek megerősítik India pozícióját a globális Dél vezető hangjaként. India olyan fejlesztési partnerségeket kínál, amelyek a megfizethetőségre, a megbízhatóságra és a kölcsönös tiszteletre épülnek, ahelyett, hogy technológiai függőséget teremtenének. Az űrkutatási együttműködés ezért az indiai diplomácia egyre fontosabb eszközévé vált, amely megerősíti a kétoldalú kapcsolatokat, miközben kézzelfogható fejlesztési előnyöket is biztosít.”

Teljes potenciáljának kiaknázása érdekében India arra fog törekedni, hogy fenntartsa a reformok lendületét. Elengedhetetlen lesz a szabályozási jóváhagyások gyorsítása, a kockázati tőkéhez való jobb hozzáférés, a szellemi tulajdon védelmének erősítése, valamint a kutatóintézetek, az ipar és az akadémiai szféra közötti szorosabb együttműködés.

– írta, kiemelve: a közbeszerzési politika továbbra is támogatni fogja az indiai startup-vállalkozásokat, lehetővé téve számukra a bővülést, az innovációt és a globális ellátási láncokba való beilleszkedést.

India olyan pozícióban van, hogy nagyobb szerepet tölthet be a világűr irányításának alakításában.

– hívta fel a figyelmet Gurjit Singh, hozzátéve: „a szatellitpályák zsúfoltsága, az űrszemét, a források felelősségteljes kihasználása, valamint az új űrtechnikai lehetőségekhez való méltányos hozzáférés egyre sürgetőbb nemzetközi kérdésekké válnak. Az űrtevékenységek bővülésével egyre nagyobb szükség lesz olyan országokra, amelyek képesek konszenzust kialakítani a felelősségteljes normákról és gyakorlatokról. India régóta fennálló elkötelezettsége a világűr békés felhasználása iránt, valamint növekvő technológiai képességei együttesen felkészítik arra, hogy érdemben hozzájáruljon az átláthatóságot, a fenntarthatóságot és a méltányos hozzáférést előmozdító szabályok kidolgozásához.”

A következő évtized nem csupán azt fogja eldönteni, mely országok vezetnek az űrkutatásban, hanem azt is, hogy hogyan fogják irányítani a világűrt.

– hangsúlyozta a volt nagykövet. Hozzátette: „Tudományos képességeivel, vállalkozói ökoszisztémájával és nemzetközi hitelességével India egyedülálló helyzetben van ahhoz, hogy áthidalja a különbséget a már megalapozott és a feltörekvő űrhatalmak között. Az inkluzivitáson, a kölcsönös előnyökön és az innováción alapuló együttműködési partnerségek kiépítésével India űrprogramját globális szerepvállalásának egyik fő pillérévé alakíthatja.”