Varga Zsoltmagyar férfi vízilabda-válogatottmagyar női vízilabda-válogatott

Durva jelenetek igazolták a magyarok meccsén: szükség van a VAR-ra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A felkészülés lezárult Sydney-ben. A Varga Zsolt irányította magyar férfivízilabda-válogatott a második helyen végzett a felkészülési tornán, miután magabiztosan, 20-11-re nyert a durván játszó házigazda, Ausztrália ellen. A lényeg, a valódi tétre menő vízilabda azonban a jövő héten következik, a Világkupa nyolc csapatos szuperdöntőjében már a VAR is használatban lesz.

Koczó Dávid
2026. 07. 18. 13:32
Jó az irány: mintha ezt jelezné a Világkupa nyolcas döntője előtt Varga Zsolt, a magyar vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya Fotó: Anadolu via AFP/Filip Stevanovic
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Varga Zsolt a kissé szélsőséges eredménysor hátterét két fő tényezőben látta. Az egyik az időeltolódás: nem véletlenül utaztak el korán Sydney-be a mieink, az átállás nem mindenkinek megy azonos ütemben, a Világkupa kezdetére viszont ez már nem szabad, hogy gondot jelentsen. A másik faktor viszont meghatározó lehet a szuperdöntő során is.

Mindig a védekezés a kulcs.

A görögök ellen gyorsan hátrányba kerültünk, nem lőttünk gólt, túlságosan ráfeszültünk a támadás erőltetésére, de mindig azt sulykolom, hogy a védekezésről nem mehet el a fókusz. A támadás is beindult aztán, lőttünk is tizenhat gólt, de a túlzott erőltetése miatt felborult a rendszer, ezért kaptunk huszonkettőt. Az ausztrálok ellen visszaállt az egyensúly, ez meg is látszik az eredményen – fogalmazott Varga Zsolt.

Vízilabda: a Világkupa szuperdöntőjének programja

A három e heti ellenfél közül adott esetben az ausztrál válogatott a Világkupa elődöntőjében, a görög csapat a fináléban kerülhetne ismét a mieink útjába. 

Ugyanakkor már a negyeddöntő kulcsmeccs lesz, a forduló legnagyobb rangadóját vívja egymás ellen július 23-án a horvát és a magyar válogatott. 

A hivatalos program vereség esetén sem érne véget, az 5–8. helyért is lejátsszák a helyosztókat, ugyanakkor a magyar csapat szeretné folytatni sorozatát: a Világkupa legutóbbi tizenhárom kiírásából tizenkétszer szerepeltek a mieink, s ezek közül egyet sem zártak a negyediknél rosszabb helyen. Magyar aranyból eddig négy született – legutóbb 2018-ban –, idei végső sikerrel a mieink beállítanák a szuperdöntőről most lemaradt szerbek csúcsát.

A július 23-ai negyeddöntők párosítása

  • Spanyolország–Ausztrália
  • Olaszország–Grúzia
  • Görögország–Montenegró
  • Magyarország–Horvátország

A magyar válogatott maratoni ötöspárbaja

A női szuperdöntő egy nappal korábban kezdődik Sydney-ben, a döntőt viszont mindkét nem esetében majd július 26-án, vasárnap rendezik. A magyar női válogatott eddig egyszer tudta elhódítani a Világkupát, viszont az a siker 2002-ben éppen Ausztráliában született, ahol az idei végjátékot is rendezik.

Cseh Sándor csapata egyetlen meccsel hangolt a héten, de az szinte kettővel ért fel: Ausztrália ellen 13-13-as rendes játékidő után húsz-húsz ötméterest lőttek a csapatok, végül Magyarország 17-16-ra nyerte a szétlövést. A szuperdöntőt a mieink nagyon nehéz meccsel, a címvédő és aktuális világbajnok spanyolok ellen kezdik, utána pedig akár a négy év után újra versenyezni engedett orosz csapattal is összecsaphatnak.

A július 22-ei negyeddöntők párosítása

  • Egyesült Államok–Kína
  • Hollandia–Oroszország
  • Spanyolország–Magyarország
  • Olaszország–Ausztrália

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekszakács istván

Mellélőtt a rezsim

Pilhál Tamás avatarja

A Szakács-ügy legfontosabb kérdése: ki volt az a rendőri vagy a rendőrséget kézivezérlő tiszás politikai vezető, aki parancsot adott a bilincselésre, gyanúsításra?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu