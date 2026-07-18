Durva jelenetek igazolták a magyarok meccsén: szükség van a VAR-ra

Vízilabda: a Világkupa szuperdöntőjének programja

A három e heti ellenfél közül adott esetben az ausztrál válogatott a Világkupa elődöntőjében, a görög csapat a fináléban kerülhetne ismét a mieink útjába.

Ugyanakkor már a negyeddöntő kulcsmeccs lesz, a forduló legnagyobb rangadóját vívja egymás ellen július 23-án a horvát és a magyar válogatott.

A hivatalos program vereség esetén sem érne véget, az 5–8. helyért is lejátsszák a helyosztókat, ugyanakkor a magyar csapat szeretné folytatni sorozatát: a Világkupa legutóbbi tizenhárom kiírásából tizenkétszer szerepeltek a mieink, s ezek közül egyet sem zártak a negyediknél rosszabb helyen. Magyar aranyból eddig négy született – legutóbb 2018-ban –, idei végső sikerrel a mieink beállítanák a szuperdöntőről most lemaradt szerbek csúcsát.

A július 23-ai negyeddöntők párosítása

Spanyolország–Ausztrália

Olaszország–Grúzia

Görögország–Montenegró

Magyarország–Horvátország

A magyar válogatott maratoni ötöspárbaja

A női szuperdöntő egy nappal korábban kezdődik Sydney-ben, a döntőt viszont mindkét nem esetében majd július 26-án, vasárnap rendezik. A magyar női válogatott eddig egyszer tudta elhódítani a Világkupát, viszont az a siker 2002-ben éppen Ausztráliában született, ahol az idei végjátékot is rendezik.

Cseh Sándor csapata egyetlen meccsel hangolt a héten, de az szinte kettővel ért fel: Ausztrália ellen 13-13-as rendes játékidő után húsz-húsz ötméterest lőttek a csapatok, végül Magyarország 17-16-ra nyerte a szétlövést. A szuperdöntőt a mieink nagyon nehéz meccsel, a címvédő és aktuális világbajnok spanyolok ellen kezdik, utána pedig akár a négy év után újra versenyezni engedett orosz csapattal is összecsaphatnak.

A július 22-ei negyeddöntők párosítása