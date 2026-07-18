Durva jelenetek igazolták a magyarok meccsén: szükség van a VAR-ra

A felkészülés lezárult Sydney-ben. A Varga Zsolt irányította magyar férfivízilabda-válogatott a második helyen végzett a felkészülési tornán, miután magabiztosan, 20-11-re nyert a durván játszó házigazda, Ausztrália ellen. A lényeg, a valódi tétre menő vízilabda azonban a jövő héten következik, a Világkupa nyolc csapatos szuperdöntőjében már a VAR is használatban lesz.
Varga Zsolt a kissé szélsőséges eredménysor hátterét két fő tényezőben látta. Az egyik az időeltolódás: nem véletlenül utaztak el korán Sydney-be a mieink, az átállás nem mindenkinek megy azonos ütemben, a Világkupa kezdetére viszont ez már nem szabad, hogy gondot jelentsen. A másik faktor viszont meghatározó lehet a szuperdöntő során is.
Mindig a védekezés a kulcs.
A görögök ellen gyorsan hátrányba kerültünk, nem lőttünk gólt, túlságosan ráfeszültünk a támadás erőltetésére, de mindig azt sulykolom, hogy a védekezésről nem mehet el a fókusz. A támadás is beindult aztán, lőttünk is tizenhat gólt, de a túlzott erőltetése miatt felborult a rendszer, ezért kaptunk huszonkettőt. Az ausztrálok ellen visszaállt az egyensúly, ez meg is látszik az eredményen – fogalmazott Varga Zsolt.
Vízilabda: a Világkupa szuperdöntőjének programja
A három e heti ellenfél közül adott esetben az ausztrál válogatott a Világkupa elődöntőjében, a görög csapat a fináléban kerülhetne ismét a mieink útjába.
Ugyanakkor már a negyeddöntő kulcsmeccs lesz, a forduló legnagyobb rangadóját vívja egymás ellen július 23-án a horvát és a magyar válogatott.
A hivatalos program vereség esetén sem érne véget, az 5–8. helyért is lejátsszák a helyosztókat, ugyanakkor a magyar csapat szeretné folytatni sorozatát: a Világkupa legutóbbi tizenhárom kiírásából tizenkétszer szerepeltek a mieink, s ezek közül egyet sem zártak a negyediknél rosszabb helyen. Magyar aranyból eddig négy született – legutóbb 2018-ban –, idei végső sikerrel a mieink beállítanák a szuperdöntőről most lemaradt szerbek csúcsát.
A július 23-ai negyeddöntők párosítása
Spanyolország–Ausztrália
Olaszország–Grúzia
Görögország–Montenegró
Magyarország–Horvátország
A magyar válogatott maratoni ötöspárbaja
A női szuperdöntő egy nappal korábban kezdődik Sydney-ben, a döntőt viszont mindkét nem esetében majd július 26-án, vasárnap rendezik. A magyar női válogatott eddig egyszer tudta elhódítani a Világkupát, viszont az a siker 2002-ben éppen Ausztráliában született, ahol az idei végjátékot is rendezik.
Cseh Sándor csapata egyetlen meccsel hangolt a héten, de az szinte kettővel ért fel: Ausztrália ellen 13-13-as rendes játékidő után húsz-húsz ötméterest lőttek a csapatok, végül Magyarország 17-16-ra nyerte a szétlövést. A szuperdöntőt a mieink nagyon nehéz meccsel, a címvédő és aktuális világbajnok spanyolok ellen kezdik, utána pedig akár a négy év után újra versenyezni engedett orosz csapattal is összecsaphatnak.
A július 22-ei negyeddöntők párosítása
Egyesült Államok–Kína
Hollandia–Oroszország
Spanyolország–Magyarország
Olaszország–Ausztrália
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