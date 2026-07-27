Alkotmánybíró lehet az önkény egyik forgatókönyvírója

Ugyanez az alkotmánymódosítás külön szabályként a 70 éves alkotmánybírói korhatárt is visszahozta, és négy másik alkotmánybíró megbízatását 2026. szeptember 1-jével megszünteti. Ez a megoldás már közvetlenül egybevág Sonnevend májusi korhatár-felvetésével, Hende helye azonban – amit azt fent említettük - nem emiatt üresedett meg.

A jogtechnika tehát eltér Sonnevend májusi felvetésétől, a politikai következmény azonban hasonló: egy hivatalban lévő alkotmánybíró megbízatása utólag megváltoztatott feltételek miatt a tervezettnél korábban lezárult, a megüresedett helyre pedig a Tisza-frakció saját jelöltjeként nevezte meg Sonnevend Pált.

A Hende mandátumának megszűnését eredményező szabályok alkotmányossága vitatott,. A Fidesz-frakció illegitim eltávolításról beszél, Hende pedig közvetlen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az alkotmánybírósági törvény érintett rendelkezései ellen. Ettől függetlenül pedig két kapcsolódó utólagos normakontroll-eljárás is indult. Ezek az eljárások jelenleg is tartanak, Sonnevend Pál mégis elfogadta a jelölést arra a helyre, amelyet ez a vitatott folyamat nyitott meg. Az új alkotmánybíró megválasztásáról ma – július 27-én - dönt az Országgyűlés.

Összefoglalva tehát, az a jogász foglalhatja el Hende Csaba székét, aki néhány hónappal korábban maga érvelt amellett: bizonyos körülmények között elfogadható lehet hivatalban lévő alkotmánybírák mandátumának idő előtti lezárása. A történtek morálisan mindenképpen kifogásolhatók, éppen ezért a Magyar Nemzet kérdéseket juttatott el Sonnevend Pálnak, lapunk a következő felvetésekre vár választ.