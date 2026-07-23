Magyar Péter alig burkoltan megüzente az ügyészségnek, kiket kell legközelebb kihallgatniuk

Válaszolt azokra a kritikákra is, melyek szerint az összes gyógyszer áfájának eltörlését ígérte a kampányban: a miniszterelnök szerint ez is egy nagy lépés, 40 ezer gyógyszerből több 10 ezer vényköteles ma Magyarországon.

Szakértők azt is megemlítették, hogy a vényköteles támogatott gyógyszerek áfatartalmának nagy részét a NEAK fizette be eddig, a gyakorlatban párszáz forintos árcsökkentést jelenthet majd a kormányzat lépése.

Az egészéges élelmiszerek áfájának csökkentésére még várni kell, Magyar Péter szavai alapján.

A miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta, több áfacsökkentésen is dolgoznak. Többek között a tűzifa, és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésének előkészítése is zajlik.

Vagyonosodási vizsgálatokat indít a Tisza

Magyar Péter elmondta, a vagyonosodási vizsgálatok elindításáról is döntött a kormány. A döntés a vezető tisztségviselőket, minisztereket, államtitkárokat, politikusokat fog érinteni.

A cél, hogy a NAV bele tudjon nézni 20 évre visszamenőleg a képviselők és a velük egy háztartásban élők vagyonnyilakozatába

– jelentette ki kormányfő. Magyar Péter állítása szerint a vizsgálatok nagyjából ezer embert fognak érinteni.

Két év eltelte után már a most hivatalba lépett képviselők, politikusok is vizsgálhatók lesznek

– emelte ki a miniszterelnök.

A miniszterelnök az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelenlegi működését is bírálta, azt állítva, hogy a testület nem vizsgálata kellően a Fidesz, illetve a KDNP költéseit, miközben túlzóan bírságolta az egykori ellenzéki pártokat. Tájékoztatása szerint át fogják alakítani az ÁSZ-t, akár a vezetését is átszabhatják.