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Magyar Péter alig burkoltan megüzente az ügyészségnek, kiket kell legközelebb kihallgatniuk

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Lemondott a legfőbb ügyész, mostmár szabad a pálya a miniszterelnök szerint.

Magyar Nemzet
2026. 07. 23. 12:32
Fotó: Markovics Gábor
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Válaszolt azokra a kritikákra is, melyek szerint az összes gyógyszer áfájának eltörlését ígérte a kampányban: a miniszterelnök szerint ez is egy nagy lépés, 40 ezer gyógyszerből több 10 ezer vényköteles ma Magyarországon. 

Szakértők azt is megemlítették, hogy a vényköteles támogatott gyógyszerek áfatartalmának nagy részét a NEAK fizette be eddig, a gyakorlatban párszáz forintos árcsökkentést jelenthet majd a kormányzat lépése.

Az egészéges élelmiszerek áfájának csökkentésére még várni kell, Magyar Péter szavai alapján. 

A miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta, több áfacsökkentésen is dolgoznak. Többek között a tűzifa, és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésének előkészítése is zajlik. 

Vagyonosodási vizsgálatokat indít a Tisza

Magyar Péter elmondta, a vagyonosodási vizsgálatok elindításáról is döntött a kormány. A döntés a vezető tisztségviselőket, minisztereket, államtitkárokat, politikusokat fog érinteni. 

A cél, hogy a NAV bele tudjon nézni 20 évre visszamenőleg a képviselők és a velük egy háztartásban élők vagyonnyilakozatába

– jelentette ki kormányfő. Magyar Péter állítása szerint a vizsgálatok nagyjából ezer embert fognak érinteni. 

Két év eltelte után már a most hivatalba lépett képviselők, politikusok is vizsgálhatók lesznek

– emelte ki a miniszterelnök. 

A miniszterelnök az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelenlegi működését is bírálta, azt állítva, hogy a testület nem vizsgálata kellően a Fidesz, illetve a KDNP költéseit, miközben túlzóan bírságolta az egykori ellenzéki pártokat. Tájékoztatása szerint át fogják alakítani az ÁSZ-t, akár a vezetését is átszabhatják. 

Magyar Péter jelezte, hogy folyamatosan zajlanak az átvilágítások a minisztériumokban, szerinte gyorsulni fognak a különböző eljárások is. Ma a Gazdasági és Energetikai minisztérium tett négy feljelentést, összesen 1000 milliárd forintot érintő ügyekben. Ezek az ügyek Magyar Péter tájékoztatása szerint mind az Exim Bankot érintik.

  • Az egyik ügy a Sofitel-projekt, ami Tiborcz Istvánhoz köthető. 
  • A másik a Szíjj László-féle Duna Aszfalt céget érinti, akiknek egy afrikai projektjét finanszírozta a bank. Itt a miniszterelnök tájékoztatása szerint a magyar állam kezességet vállalt 101 milliárd forintra. 
  • A harmadik ügy a Dunakeszi Járműjavító egyiptomi projektje. 576 milliárd forintos hitelt helyezett ki ide az Exim Bank. Magyar Péter azt ígérte, tárgyalni fognak, hogy mi legyen az egyiptomi projekttel. 
  • A negyedik ügy egy Észak-Macedóniának adott szabad felhasználású hitel. 

Újságírói kérdésre válaszolva Magyar Péter miniszterelnök Szijjártó Péter BYD-nál történő munkavállalása kapcsán kiemelte, rövidesen bemutatják a jogszabály tervezetet, amely alapján szabályoznák a korábbi vezető tisztségviselők piacon való elhelyezkedését. 

A köztársasági elnök megválasztása kapcsán a kormányfő elmondta, a törvényeknek megfelelően 30 napon belül megválasztják a következő államfőt. Magyar Péter ezt követően pedig dezinformációnak nevezte azt a hírt, 

amely szerint a Tisza Párt korábban azt az ígéretet tette, társadalmi konzultációt indít a következő köztársasági elnök kapcsán. 

Lemondott a legfőbb ügyész, Magyar Péter már utalt is arra, kiket kell majd kihallgatnia az ügyészségnek 

Politikai felelőssége biztos, hogy van Szijjártó Péternek az Exim Bank ügyeiben – jelentette ki kérdésre válaszolva Magyar Péter. Szerinte meg 

kell hallgatni tanúként, vagy gyanúsítottként az Exim Bank vezetőit, és úgy fog majd kiderülni, hogy mi történt. 

Ezután Magyar Péter arról is beszélt, hogy lemondott a legfőbb ügyész tegnap, szerinte innentől el tudja végezni a szakmai munkáját az ügyészség. Meg kell várni a hatóságok munkáját a miniszterelnök tájékoztatása szerint. 

Azt nem árulta el a miniszterelnök, hogy milyen irányba alakítják majd át az ÁSZ-t, szerinte nem a kormány alá kell rendelni ezt a szervet. Magyar Péter azt állítja, hogy ő nem specifikálná Windisch László (Varga Judit új párja, az ÁSZ elnöke) személyére az ügyet, mert szerinte mindenkiről döntöttek a magyar emberek áprilisban, így távoznia kell az ÁSZ elnökének, a Kúria elnökének is. 

Újságírói kérdésre válaszolva, miszerint a magyar állam végül átveszi-e a Balássy Gyula érdekeltégébe tartozó cégeket, Magyar Péter kiemelte, jelenleg arról zajlanak a vizsgálatok, hogy a vállalat tulajdonában vannak-e az állam számára értékesnek, átvételre érdemesnek mondható vagyonelemek. a miniszterelnök ugyanakkor nem adott egyértelmű választ a kérdésre.

Magyar Péter: A Gondosóra program full lopás

A Gondosóra projektet Magyar Péter elsőként "full lopásnak" nevezte, majd pedig egy fideszes mutyinak titulálta a programot. A miniszterelnök ezt követően azt állította, a program során elavult technológiát alkalmaztak, majd pedig kiemelte, további feljelentések várhatóak az ügyben. A kérdésre válaszolva Magyar Péter elmondta, hogy a Tisza-kormány kihúzta a programot a támogatandó RRF-célok listájáról. Azt azonban már nem tudta megmondani, hogy az erre szánt összeg melyik projektbe került. 

Orbán Viktor esetleges felelősségre vonásával kapcsolatban Magyar Péter az előző kormányt maffiának bélyegezte, majd pedig kijelentette, a nyomozóhatóságok feladata a bűncselekménye elkövetőinek megtalálása, az ügyek felderítése.

A költségvetési hiány kapcsán a miniszterelnök elmondta, jelen helyzetben 7,5 százalékos költségvetési hiánnyal számolnak. 

A hét százalék már ambíciózus cél ahhoz képest, ahogy ránk hagyták ezt a romhalmazt

– jelentette ki Magyar Péter. 

A benzinárak kapcsán a miniszterelnök kiemelte, 

azt tudom mondani, hogy a benzin és a dízel átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett ár körül van. 

Arról is beszélt, hogy bár a nagykereskedelmi árak emelkednek, a kiskereskedelmi árak kevésbé. Majd táblázatokat bemutatva mondta el, hogy a környező országokban éppen hogyan alakulnak az üzemanyagárak. Ezután azt magyarázta, hogy többek között azért nem vezetnek be most ársapkát, mert tartanak a benzinturizmustól.

A kormányfő ezt követően a Fidesz-frakció illetve a média, többek között a Telex támadásába kezdett, amiért azok a benzinárak, és a nagykereskedelmi árak növekedéséről írtak. A miniszterelnök a kialakult helyzetért a nemzetközi helyzetet okolta, és kijelentette, nagyjából szeptemberig nem lesz képes a MOL százhalombattai finomítója a teljes kapacitással működni. 

Magyar Péter kijelentette, a jövőben további áremelkedések várhatóak. 

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