Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója, Szalóki Katalin nemrégiben arról beszélt, minden olyan lépést támogatnak, amely bizonyíthatóan csökkenti a betegek térítési díját. „A támogatott gyógyszerek áfájának eltörlése segíthet valamennyit a betegterheken, de inkább szimbolikus jelentőségét látjuk” – vélekedett.
Magyar Péter korábbi ígéretével ellentétben csak a vényköteles gyógyszerek lesznek áfamentesek
A kampányban még azt ígérte Magyar Péter, hogy az összes gyógyszer áfáját lecsökkenti, ebből maradt a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése. Eddig ezen gyógyszerek ára 5 százalék áfatartalommal rendelkezett. A vényköteles támogatott gyószereknél 100 forintos összegeket lehet majd spórolni, de az állam egyébként jól járhat: a NEAK kiadásai csökkenhetnek.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bús Csaba / Petőfi Népe)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!