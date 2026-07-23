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Magyar Péter korábbi ígéretével ellentétben csak a vényköteles gyógyszerek lesznek áfamentesek

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A kampányban még azt ígérte Magyar Péter, hogy az összes gyógyszer áfáját lecsökkenti, ebből maradt a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése. Eddig ezen gyógyszerek ára 5 százalék áfatartalommal rendelkezett. A vényköteles támogatott gyószereknél 100 forintos összegeket lehet majd spórolni, de az állam egyébként jól járhat: a NEAK kiadásai csökkenhetnek.

Munkatársunktól
2026. 07. 23. 10:17
Fotó: Bús Csaba
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Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója, Szalóki Katalin nemrégiben arról beszélt, minden olyan lépést támogatnak, amely bizonyíthatóan csökkenti a betegek térítési díját. „A támogatott gyógyszerek áfájának eltörlése segíthet valamennyit a betegterheken, de inkább szimbolikus jelentőségét látjuk” – vélekedett. 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bús Csaba / Petőfi Népe)

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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