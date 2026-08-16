Milák KristófSárkány ZalánPápai OlivérKós Hubertúszás

Kós Hubert dupla triplázása, ezzel Milák Kristófot is lehagyta

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A párizsi Európa-bajnokság utolsó versenynapján Milák Kristóf 50 gyorson, Kós Hubert címvédőként 200 vegyesen, míg Pápai Olivér és Sárkány Zalán 400 gyorson úszhatott döntőt. Milák és Kós egyaránt két aranyérmet szerzett az úszó Eb korábbi versenynapjain, az egyiket közösen a 4x100-as gyorsváltóval. Kós aranyérmet, a tizenhat éves Pápai ezüstöt szerzett Magyarországnak a zárónapon.

Koczó Dávid
2026. 08. 16. 18:46
Kós Hubert a 200 háton és a Milák Kristóf beszállása után a váltóval szerzett párizsi úszó Eb-aranyak után 200 vegyesen címvédésre készült, sikerrel is járt
Kós Hubert a 200 háton és a Milák Kristóf beszállása után a váltóval szerzett párizsi úszó Eb-aranyak után 200 vegyesen címvédésre készült, sikerrel is járt Fotó: KMSP via AFP/Lionel Hahn
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Nagyon jól sikerült Milák rajtja, de végül épphogy lecsúszott a dobogóról, negyedik lett 21,46-os idővel, négy századra elmaradva Takács Krisztián cápadresszes országos csúcsától. Az ukrán Nikita Seremet (21,13) nyert, a második helyen holtverseny (21,37) jött létre az orosz Jegor Kornyev és a szerb színekben versenyző Andrej Barna között.

Kós Hubert 200 vegyesen szerezte első Eb-aranyát még 2022-ben, aztán 2024-ben címet védett, s most már a triplázásra készült a számban.

Pillangón és háton ellépett a mezőnytől, s bár a végén a spanyol Hugo González de Oliveira nagyon megközelítette, 1:54,24-es versenycsúccsal Kós Hubert újra megvédte címét.

Kós Hubert az úszó Eb legeredményesebb magyarja, Pápai Olivér is érmes

Kós két értelemben is triplázott: egyrészt egymás után harmadszor nyerte meg a szám Eb-címét, másrészt három aranyat szerzett Párizsban, ezzel a legeredményesebb magyar úszó lett a francia fővárosban, Milákot (2 arany, 1 bronz) megelőzve.

Az Európa-bajnokság utolsó magyar érmét azonban nem Kós Hubert, hanem a mindössze tizenhat éves Pápai Olivér szerezte, aki 400 gyorson remek hajrával második lett, csak a francia Léon Marchand előzte meg. Sárkány Zalán sokáig próbálta tartani a tempót a franciával, ő végül hatodik lett.

Magyarország a medencés számokat négy arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel zárta az Eb-n, a nyíltvízi terméssel együtt a teljes Európa-bajnokságon 5 arany, 9 ezüst és 3 bronz a mérleg.

 

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