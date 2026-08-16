Kós Hubert dupla triplázása, ezzel Milák Kristófot is lehagyta

Nagyon jól sikerült Milák rajtja, de végül épphogy lecsúszott a dobogóról, negyedik lett 21,46-os idővel, négy századra elmaradva Takács Krisztián cápadresszes országos csúcsától. Az ukrán Nikita Seremet (21,13) nyert, a második helyen holtverseny (21,37) jött létre az orosz Jegor Kornyev és a szerb színekben versenyző Andrej Barna között.

Kós Hubert 200 vegyesen szerezte első Eb-aranyát még 2022-ben, aztán 2024-ben címet védett, s most már a triplázásra készült a számban.

Pillangón és háton ellépett a mezőnytől, s bár a végén a spanyol Hugo González de Oliveira nagyon megközelítette, 1:54,24-es versenycsúccsal Kós Hubert újra megvédte címét.

Kós Hubert az úszó Eb legeredményesebb magyarja, Pápai Olivér is érmes

Kós két értelemben is triplázott: egyrészt egymás után harmadszor nyerte meg a szám Eb-címét, másrészt három aranyat szerzett Párizsban, ezzel a legeredményesebb magyar úszó lett a francia fővárosban, Milákot (2 arany, 1 bronz) megelőzve.

Az Európa-bajnokság utolsó magyar érmét azonban nem Kós Hubert, hanem a mindössze tizenhat éves Pápai Olivér szerezte, aki 400 gyorson remek hajrával második lett, csak a francia Léon Marchand előzte meg. Sárkány Zalán sokáig próbálta tartani a tempót a franciával, ő végül hatodik lett.