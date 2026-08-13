Rendkívüli

Milák Kristóf Európa-rekorddal nyert 100 pillangón, a magyar váltóval is Eb-aranyérmes lett

úszó ebNémeth NándorSzabó Szebasztián100 pillangóKós HubertgyorsváltóMilák Kristófúszás
magyar

„Mi lenne, ha edzenék is?!" – Milák a duplázás után értékelt, Kós és Németh is tisztázta érzéseit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A kétszeres olimpiai bajnok magyar úszó csütörtökön egy helyett végül két versenyszámban állt rajthoz a párizsi vizes Európa-bajnokságon. Milák Kristóf férfi 100 méteres pillangóúszásban ismét megvédte Eb-címét, ezt követően pedig az előzetes közlések ellenére a 4x100 m-es férfigyorsváltó tagjaként is döntőt úszott, sőt újabb aranyérmet szerzett. Az eredményhirdetések után ő is nyilatkozott a társakkal – Kós Huberttel, Németh Nándorral és Szabó Szebasztiánnal – együtt.

Wiszt Péter
2026. 08. 13. 20:29
Milák Kristóf 100 méteres pillangóúszásban folytatta Eb-döntős szereplését Fotó: KMSP via AFP/Lionel Hahn
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ekkor érkezett meg Milák is hozzájuk, majd arról beszélt, bár nem úszott olyan erős időt, mint egyéniben, így is örül a győzelemnek. Meg is lepődött, hogy lehajrázta az orosz riválisát. Németh úszása (az ötödik helyről a másodikra hozta fel a váltót) pluszerőt adott neki, bár a saját úszása közben aggódott, hogy korán kezdte meg a hajráját. A pillangóúszásban szerzett aranyéremmel kapcsolatban elmondta, előzetesen is hasonló időeredményt kalkuláltak edzőjével, Szabó Álmossal, de nem bosszantja, hogy a világrekordot nem döntötte meg.

Mi lenne, ha edzenék is?!

– zárta szavait Milák Kristóf.

A magyar küldöttség négy arany-, hat ezüst- és három bronzéremmel áll a párizsi vizes Eb-n, amelyből három versenynap van még hátra. Milák a kontinensviadalon még 50 méter gyorson áll rajthoz, annak előfutamait szombat délelőtt rendezik.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ügyész szamba

Bayer Zsolt avatarja

Ki utasította nevezett ügyészséget arra, hogy nyilvánvaló törvénytelenséget, jogtalanságot kövessen el?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu