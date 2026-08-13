„Mi lenne, ha edzenék is?!" – Milák a duplázás után értékelt, Kós és Németh is tisztázta érzéseit

Ekkor érkezett meg Milák is hozzájuk, majd arról beszélt, bár nem úszott olyan erős időt, mint egyéniben, így is örül a győzelemnek. Meg is lepődött, hogy lehajrázta az orosz riválisát. Németh úszása (az ötödik helyről a másodikra hozta fel a váltót) pluszerőt adott neki, bár a saját úszása közben aggódott, hogy korán kezdte meg a hajráját. A pillangóúszásban szerzett aranyéremmel kapcsolatban elmondta, előzetesen is hasonló időeredményt kalkuláltak edzőjével, Szabó Álmossal, de nem bosszantja, hogy a világrekordot nem döntötte meg.

Mi lenne, ha edzenék is?!

– zárta szavait Milák Kristóf.

A magyar küldöttség négy arany-, hat ezüst- és három bronzéremmel áll a párizsi vizes Eb-n, amelyből három versenynap van még hátra. Milák a kontinensviadalon még 50 méter gyorson áll rajthoz, annak előfutamait szombat délelőtt rendezik.