Elon Muskot próbálja utolérni Oroszország
Oroszország gyorsított ütemben halad saját alacsony pályán keringő műholdas rendszerének kiépítésével, amely sebezhetővé teheti Ukrajnát a további támadásokkal szemben – figyelmeztetett ezen a héten Vadim Szkibitszkij vezérőrnagy, az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője. Elon Musk rendszere most csak Ukrajna számára elérhető, kérdés, mennyire lesz sikeres az orosz fejlesztés.
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