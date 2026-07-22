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Kiválasztották a KEHI új elnökét

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A kormány tudatta, hogy Szeverényi Dávidot választották a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) új elnökének. De a közleményben nem mulasztották el, hogy az előző kabinet tevékenységét kritizálják.

Magyar Nemzet
2026. 07. 22. 15:29
Magyar Péter miniszterelnök, Szeverényi Dávid KEHI elnök, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter
Fotó: Kormany.hu
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