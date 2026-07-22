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Lemondott a legfőbb ügyész, Bóka János szerint az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet

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nagy gábor bálintlegfőbb ügyészMagyar Péter

Lemondott a legfőbb ügyész, Bóka János szerint az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet

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Szerdán benyújtotta lemondását Nagy Gábor Bálint. A legfőbb ügyész döntését a személye elleni politikai támadásokkal indokolta. Mint fogalmazott, rendkívül rossz üzenete van annak, ha a közéleti szereplők részéről azért merül fel igény a hivatalban lévő legfőbb ügyész leváltására, mert az éppen folyamatban lévő büntetőeljárások nem az általuk elképzeltek szerint alakulnak. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása tiltakozás Magyar Péter önkényével szemben.

Pámer Dávid
2026. 07. 22. 14:13
Forrás: Csudai Sándor
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Az ukrán aranykonvoj ügyvédje „fúrta” leginkább a legfőbb ügyészt

A Tűzfalcsoport egyébként éppen ma írt arról, hogy szerintük aggályos, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében jogi képviseletet ellátó, Gyurcsány Ferenchez is köthető ügyvéd a legfőbb ügyész hivatalvesztésének kezdeményezését kérte, majd röviddel később Magyar Péter a parlamentben szintén Nagy Gábor Bálint mandátumának megszüntetését sürgette. Magyar egyébként már többször azzal fenyegette a legfőbb ügyészt, hogy le kellene mondania, a mai hírre reagálva már cinikusan azt kérdezte: ki lesz a következő?

Nagy Gábor Bálint 2012 óta dolgozik a Legfőbb Ügyészségen, ahol a Legfőbb Ügyészség Büntetőírósági Ügyek Főosztályán kezdett kirendelt ügyészként. Előtte a Pesti Központi Kerületi Bíróságon bíráskodott, majd a Központi Nyomozó Főügyészségen volt kirendelt ügyész. 2021-ben a Legfőbb Ügyészség Kabinet osztályvezető ügyészének nevezték ki, majd tavaly ő lett Polt Péter kabinetfőnöke. A legfőbb ügyész posztra tavaly nyáron nevezték ki.

 

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