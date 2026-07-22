Lemondott a legfőbb ügyész, Bóka János szerint az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet

Az ukrán aranykonvoj ügyvédje „fúrta” leginkább a legfőbb ügyészt

A Tűzfalcsoport egyébként éppen ma írt arról, hogy szerintük aggályos, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében jogi képviseletet ellátó, Gyurcsány Ferenchez is köthető ügyvéd a legfőbb ügyész hivatalvesztésének kezdeményezését kérte, majd röviddel később Magyar Péter a parlamentben szintén Nagy Gábor Bálint mandátumának megszüntetését sürgette. Magyar egyébként már többször azzal fenyegette a legfőbb ügyészt, hogy le kellene mondania, a mai hírre reagálva már cinikusan azt kérdezte: ki lesz a következő?