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Sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor és Bóka János, kövesse nálunk élőben! + videó

bóka jánosorbán viktorfidesz

Sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor és Bóka János, kövesse nálunk élőben! + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Bemutatkozik az új frakcióvezető.

Munkatársunktól
2026. 07. 22. 10:18
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Borítókép: Orbán Viktor és Bóka János (Forrás: Facebook)

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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