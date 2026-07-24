Magyar Péter kijelölte legújabb célpontját, Hankó Balázst napokon belül börtönbe zárná

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Magyar Péter nyíltan arról beszél, hogy a hatóságokat befolyásolhatja a kormánya. A Fidesz szerint ugyanakkor nem maradhatnak következmények nélkül a Tisza-kormány lépései.

Munkatársunktól
2026. 07. 24. 11:56
Fotó: Ladóczki Balázs
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Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

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