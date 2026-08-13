A találkozó kísértetiesen hasonlított a Ferencváros és a Górnik Zabrze közötti Európa-liga-selejtezős visszavágóhoz: az odavágót egygólos hátrányból kezdő hazai csapat büntetőből vezetést szerzett, de a hajrában az ellenfél egyenlített, így a vendégek jutottak tovább.
A Fradi mérkőzését másolta, kiesett az ETO a Konferencialigából
A labdarúgó Konferencialiga selejtezőjének 3. fordulójában a magyar bajnok ETO FC a győri visszavágón a visszatérő Zeljko Gavrics tizenegyesgóljával szerzett vezetést a lett Riga ellen, ám a szerb csatár helyett becserélt Schön Szabolcs sérülése után a hajrában a vendégek egyenlítettek, így 2-1-es összesítéssel ők jutottak tovább.
A Riga a lengyel Lech Poznan és feröeri KÍ Klaksvík Európa-liga-párharcának – amely visszavágóját péntekre halasztották – vesztesével már az alapszakaszba kerülésért csap össze, a jövő csütörtöki első mérkőzést idegenben játssza.
Konferencialiga, 3. selejtezőkör, visszavágó:
- ETO FC–Riga FC (lett) 1-1 (1-0) – továbbjutott: a Riga, 2-1-es összesítéssel
Juárez előzetes várakozásai:
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