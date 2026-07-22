Otthonából vitték el a rendőrök a Fidesz egyik munkatársát az NKA-ügy miatt

A Kecskeméti Törvényszék mind a hat gyanúsítottat letartóztatta harminc napra. Közöttük van Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselő, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnöke, Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatója, valamint az NKTK kabinetvezetője és az ideiglenes kollégium két, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium által delegált tagja.

Kedden az ügyészség a Fidesz szervereit biztosító központban is megjelent és nyomozati cselekményeket végzett.

Orbán Viktor pártelnök, volt miniszterelnök szerdai sajtótájékoztatóján az ügyet koncepciós eljárásnak nevezte, amely szerinte ürügy arra, hogy elvigyék a Fidesz szervereit.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)