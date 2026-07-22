Gyurcsány hálózatszervezője irányítja a miniszterelnököt?

A Tűzfalcsoport szerint vizsgálni kell a Tisza Párt és Ukrajna kapcsolatát
A Tűzfalcsoport kiemelte azt is, hogy az aranykonvoj ügye eleve tele van kérdőjelekkel. Az eljárás sokak számára váratlanul indult. Aztán a kormányváltás után szinte ugyanilyen váratlan gyorsasággal lezárult. Az egyik oldal ebből azt olvassa ki, hogy politikai megrendelésre ütöttek rajta a pénzszállítókon. A másik oldal pedig azt, hogy politikai megrendelésre engedték el az ügyet.
Éppen ezért különösen érdekes, hogy Magyar Péter ugyanebben a felszólalásában már azt is felvetette: a nemzetbiztonsági bizottságnak vizsgálnia kellene Szijjártó Péter tevékenységét a BYD-ügy miatt. Rendben. A nemzetbiztonsági bizottság valóban arra való, hogy kényes ügyeket vizsgáljon. Csakhogy akkor legyen következetes. Ha valóban minden összefüggést fel akar tárni, akkor talán azt sem ördögtől való megvizsgálni, hogy volt-e bármilyen kapcsolat a Tisza Párt és Ukrajna között, mert anélkül, hogy bárkit bármivel vádolnák, azt azért leszögezhetjük: április 12-én nemcsak Magyar Péter nyert nagyot, hanem Kijev is.
– tették hozzá.
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