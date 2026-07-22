Gyurcsány hálózatszervezője irányítja a miniszterelnököt?

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A Tűzfalcsoport szerint aggályos, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében jogi képviseletet ellátó, Gyurcsány Ferenchez is köthető ügyvéd a legfőbb ügyész hivatalvesztésének kezdeményezését kérte, majd röviddel később Magyar Péter a parlamentben szintén Nagy Gábor Bálint mandátumának megszüntetését sürgette. A portál úgy véli, az események felvetik a hatalmi ágak elválasztásának kérdését, és a Tisza Párt, valamint Ukrajna közötti esetleges kapcsolatok vizsgálatát is szorgalmazza.

Munkatársunktól
2026. 07. 22. 11:27
Forrás: Ladóczki Balázs
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A Tűzfalcsoport szerint vizsgálni kell a Tisza Párt és Ukrajna kapcsolatát

A Tűzfalcsoport kiemelte azt is, hogy  az aranykonvoj ügye eleve tele van kérdőjelekkel. Az eljárás sokak számára váratlanul indult. Aztán a kormányváltás után szinte ugyanilyen váratlan gyorsasággal lezárult. Az egyik oldal ebből azt olvassa ki, hogy politikai megrendelésre ütöttek rajta a pénzszállítókon. A másik oldal pedig azt, hogy politikai megrendelésre engedték el az ügyet. 

Éppen ezért különösen érdekes, hogy Magyar Péter ugyanebben a felszólalásában már azt is felvetette: a nemzetbiztonsági bizottságnak vizsgálnia kellene Szijjártó Péter tevékenységét a BYD-ügy miatt. Rendben. A nemzetbiztonsági bizottság valóban arra való, hogy kényes ügyeket vizsgáljon. Csakhogy akkor legyen következetes. Ha valóban minden összefüggést fel akar tárni, akkor talán azt sem ördögtől való megvizsgálni, hogy volt-e bármilyen kapcsolat a Tisza Párt és Ukrajna között, mert anélkül, hogy bárkit bármivel vádolnák, azt azért leszögezhetjük: április 12-én nemcsak Magyar Péter nyert nagyot, hanem Kijev is.

– tették hozzá. 

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