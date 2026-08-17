A nyíregyházi kórház vezetése hétfőn személyesen is felkereste a lengyel betegeket és hozzátartozóikat, majd egyeztetett a Magyarországra érkezett lengyel delegációval. A megbeszélésen Wojciech Zajączkowski lengyel külügyminiszter-helyettes, a konzuli szolgálat képviselője és lengyel orvosok is részt vettek. A szakemberek betegenként tekintik át, ki utazhat már haza, illetve kinél szükséges további kórházi megfigyelés vagy speciális betegszállítás.
Busztragédia: hét áldozatot már azonosítottak, megkezdődhet a sérültek hazaszállítása
Újabb hírek érkeztek az M3-as autópályán történt lengyel busztragédia sérültjeiről. Több túlélő állapota már lehetővé teszi, hogy hazaszállítsák Lengyelországba, ketten azonban továbbra is életveszélyben vannak. Lengyel orvosok érkeztek Magyarországra, miközben a tizenkét halálos áldozat közül hetet már azonosítottak.
Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült a sérültek fogadására, a lengyel légi mentőszolgálat pedig készenlétben áll. Arról, hogy a súlyos sérültek közül kik szállíthatók haza, a Magyarországra küldött lengyel orvoscsoport dönt. Ha egyes betegeknek Magyarországon kell maradniuk, a szükséges gyógyszerek biztosításában a lengyel Stratégiai Tartalékok Ügynöksége is közreműködik.
Drámai küzdelem a sérültekért
Közben újabb részletek derültek ki a tragédia utáni mentésről is. A busz hajnali egy óra körül, az M3-as autópálya 139-es kilométerénél tért le az útról, az árokba hajtott, majd az oldalára borult. A járművön 57 utas és két sofőr tartózkodott.
A mentés nagy erőket mozgatott meg. Az Országos Mentőszolgálat 14 mentőegységgel vett részt a munkában. A helyszínen egy életveszélyes, kilenc súlyos és 37 könnyebb sérültet láttak el, majd Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza és Eger kórházaiba szállították őket.
A tűzoltóknak az oldalára borult busz alatt rekedt embereket is ki kellett szabadítaniuk. Később két nagy emelőképességű civil daru érkezett a helyszínre, amelyekkel kiemelték a járművet a rézsűről és a kerekeire állították. A tűzoltók a busz alól tizenegy embert emeltek ki.
A mentés első perceinek egyik szemtanúja Skinti Csaba zeneszerző, a Cairo együttes alapítója volt, aki fellépésről tartott hazafelé. A BOON a Blikk nyomán azt írta, hogy a zenésznek először a rengeteg szirénázó mentő- és tűzoltóautó tűnt fel. Amikor a baleset helyszínére értek, a hatóságok még éppen csak megkezdték a mentést. Az árokba fordult busz mellett embereket látott a leállósávban és az autópálya melletti kerítésnél. Olyan korán érkeztek, hogy a sztrádát még nem zárták le, így el tudtak haladni a roncs mellett.
Hét áldozatot már azonosítottak
A tizenkét halálos áldozat azonosítása közben folytatódik. Lengyel sajtójelentések szerint hétfőre hét áldozat személyazonosságát állapították meg. A hozzátartozókat folyamatosan tájékoztatják, ebben pszichológusok is segítenek.
Lengyel rendőrök és ügyészek is Magyarországra érkeztek, hogy együttműködjenek a magyar hatóságokkal a tragédia körülményeinek tisztázásában.
Mint megírtuk, a lengyel zarándokokat szállító autóbusz vasárnap hajnalban, Mezőkeresztes közelében tért le az M3-as autópályáról és borult az árokba. A buszon összesen 59-en, 57 utas és két sofőr utazott. A tragédiában tizenkét ember vesztette életét. A baleset pontos körülményeit vizsgálják, az eddigi adatok szerint felmerült, hogy a jármű vezetője elaludhatott a volánnál.
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