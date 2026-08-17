Busztragédia: hét áldozatot már azonosítottak, megkezdődhet a sérültek hazaszállítása

Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült a sérültek fogadására, a lengyel légi mentőszolgálat pedig készenlétben áll. Arról, hogy a súlyos sérültek közül kik szállíthatók haza, a Magyarországra küldött lengyel orvoscsoport dönt. Ha egyes betegeknek Magyarországon kell maradniuk, a szükséges gyógyszerek biztosításában a lengyel Stratégiai Tartalékok Ügynöksége is közreműködik.

Drámai küzdelem a sérültekért

Közben újabb részletek derültek ki a tragédia utáni mentésről is. A busz hajnali egy óra körül, az M3-as autópálya 139-es kilométerénél tért le az útról, az árokba hajtott, majd az oldalára borult. A járművön 57 utas és két sofőr tartózkodott.

A mentés nagy erőket mozgatott meg. Az Országos Mentőszolgálat 14 mentőegységgel vett részt a munkában. A helyszínen egy életveszélyes, kilenc súlyos és 37 könnyebb sérültet láttak el, majd Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza és Eger kórházaiba szállították őket.

A tűzoltóknak az oldalára borult busz alatt rekedt embereket is ki kellett szabadítaniuk. Később két nagy emelőképességű civil daru érkezett a helyszínre, amelyekkel kiemelték a járművet a rézsűről és a kerekeire állították. A tűzoltók a busz alól tizenegy embert emeltek ki.

A mentés első perceinek egyik szemtanúja Skinti Csaba zeneszerző, a Cairo együttes alapítója volt, aki fellépésről tartott hazafelé. A BOON a Blikk nyomán azt írta, hogy a zenésznek először a rengeteg szirénázó mentő- és tűzoltóautó tűnt fel. Amikor a baleset helyszínére értek, a hatóságok még éppen csak megkezdték a mentést. Az árokba fordult busz mellett embereket látott a leállósávban és az autópálya melletti kerítésnél. Olyan korán érkeztek, hogy a sztrádát még nem zárták le, így el tudtak haladni a roncs mellett.