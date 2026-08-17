Még nincs vége: az Etna újabb kitörése miatt korlátozzák a cataniai reptér forgalmát

Gianmarco Mazzi olasz miniszter hétfői nyilatkozatában együttérzését fejezte ki a pórul járt turistáknak. Hozzátette, hogy a kormánynak sürgősen strukturális megoldást kell találnia a helyzetre, mivel a sűrűsödő kitörések rávilágítottak arra, hogy Szicília legfőbb nemzetközi kapuja túlságosan sérülékeny az Etna közelsége miatt. A Szicíliába induló vagy onnan hazatérő magyar utasoknak a konzulátus azt javasolja, hogy még a szállásukról való elindulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális státuszát a légitársaságok hivatalos oldalain.