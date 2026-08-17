Cataniavulkánrepülőtér

Még nincs vége: az Etna újabb kitörése miatt korlátozzák a cataniai reptér forgalmát

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Alig két napig lélegezhettek fel a Szicíliába utazó turisták, hétfő reggelre ugyanis az Etna vulkán újra fokozta az aktivitását, ami miatt ismét részleges zárlatot kellett elrendelni a cataniai nemzetközi repülőtéren. Az olasz hatóságok tájékoztatása szerint a kráterből felszálló, sűrű hamufelhő közvetlenül veszélyezteti a légteret, ezért a repülőtér érkezési oldalának kapacitását drasztikusan lecsökkentették.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 17. 15:38
Fotó: STRINGER Forrás: ANADOLU
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Gianmarco Mazzi olasz miniszter hétfői nyilatkozatában együttérzését fejezte ki a pórul járt turistáknak. Hozzátette, hogy a kormánynak sürgősen strukturális megoldást kell találnia a helyzetre, mivel a sűrűsödő kitörések rávilágítottak arra, hogy Szicília legfőbb nemzetközi kapuja túlságosan sérülékeny az Etna közelsége miatt. A Szicíliába induló vagy onnan hazatérő magyar utasoknak a konzulátus azt javasolja, hogy még a szállásukról való elindulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális státuszát a légitársaságok hivatalos oldalain.

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Bayer Zsolt
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…nem is lehetne üzenni mára…

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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