Biztonsági riadó Londonban: internetes csaló verte át a brit miniszterelnököt
Komoly biztonsági és diplomáciai kellemetlenséggel küzd a brit kormány, miután kiderült, hogy az új miniszterelnök, Andy Burnham besétált egy profi kibercsapdába. A Downing Streeten azonnal belső vizsgálatot indítottak, mert kiszivárgott, hogy a kormányfő napokon át privát üzeneteket váltott egy idegennel, a csaló a Fehér Ház egyik legbefolyásosabb emberének adta ki magát, és a trükk sajnos működött.
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